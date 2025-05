El Consell no se posiciona sobre las enmiendas de Vox y emplaza a ver cuáles "se aprueban o no"

Camarero recuerda que no tiene competencias sobre los migrantes cuando cumplen la mayoría de edad y defiende las políticas LGTBI "sin sectarismos"

VALÈNCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta portavoz y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, no ha querido posicionarse sobre las enmiendas de Vox a los presupuestos de 2025 en materia de ayudas a sindicatos y patronal, menores migrantes, políticas LGTBI u okupación de viviendas. "Todas las enmiendas están en trámite parlamentario, y a lo largo del mismo se verá qué enmiendas se aprueban o no", se ha limitado a indicar.

Camarero (PP) ha valorado así, en rueda de prensa tras el pleno del Consell, las enmiendas de Vox a los presupuestos acordados por ambos partidos. Los de Abascal piden reducir en 551.000 euros los fondos para los sindicatos mayoritarios (CCOO PV y UGT-PV) y en unos 50.000 euros los de la patronal autonómica (CEV); que el Consell dedique 5,5 millones al retorno de "exmenores tutelados" y "'menas'" a sus países de origen; quitar 250.000 euros a la Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas (FAGA) para destinarlos a combatir la okupación, o recortar 100.000 euros de la dirección general de Igualdad.

Respecto a los menores migrantes, la consellera ha remarcado que la Generalitat no tiene la competencia para atenderles cuando cumplen la mayoría de edad. Tras reiterar que la Comunitat Valenciana es "solidaria", ha vuelto a exponer que cada vez recibe a "menores migrantes no acompañados que vienen en patera de otras comunidades vecinas", así como que "se están colando menores" en los cupos de adultos porque "el Gobierno no les hace la prueba de edad".

De nuevo, ha destacado que la Comunitat recibió en 2024 a casi mil menores no acompañados, que los centros valencianos tienen actualmente una ocupación del 160% y que la Generalitat destina a la atención de estos menores 23 millones de euros "de los que el Gobierno apenas paga un millón".

A su juicio, esto demuestra que el Ejecutivo central tiene una política migratoria "nula, ineficaz e inexistente", mientras ha garantizado que el Consell seguirá atendiendo a los menores migrantes; "como se merecen, con toda la dignidad".

Por contra, ha vuelto a rechazar el reparto de menores migrantes propuesto por el Gobierno entre las autonomías, que ha calificado como "un capricho y un regalo al independentismo catalán" basado, según ella, en el "hacinamiento" de los centros de menores por la "mala gestión" estatal.

Sobre las enmiendas de Vox que reducen partidas en materia LGTBI, la vicepresidenta ha garantizado que el Consell mantendrá su política de "diversidad sin sectarismos ni ideología, no como el gobierno interior". "Y ahí vamos a seguir trabajando", ha garantizado.

APOYO AL COLECTIVO GITANO

En cuanto a la okupación, ha sostenido que es algo que "preocupa y ocupa" al Consell, que se dedica a ello "sin menoscabar el esfuerzo presupuestario para atender a colectivos como el de los gitanos que necesitan ese apoyo de la Generalitat".

Y en general, la portavoz ha vuelto ha decir que "poco más" puede comentar sobre las enmiendas de Vox a los presupuestos "hasta que no termine la última de las votaciones" en Les Corts, prevista a final de este mes.