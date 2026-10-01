El Consell otorga "cero importancia" al dosier sobre Llorca y cree que Morant "pierde el tiempo" llevándolo a Fiscalía

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, junto a la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha mostrado "cero importancia" al dosier en el que supuestamente se recogen presuntas irregularidades que afectarían al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y al entorno de este, a la vez que no ha otorgado verosimilitud a un documento "que nadie firma" y ha considerado que la secretaria general del PSPV, Diana Morant, "pierde el tiempo" llevándolo a la Fiscalía Anticorrupción.

De este modo lo ha manifestado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este jueves, después de que Morant anunciara que los socialistas valencianos interpondrán una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, tras haber recibido este dosier, debido a "la gravedad de los hechos recogidos en el famoso" documento.

Preguntado por el mismo, Barrachina ha contestado afeando a Morant que lleve "presuntos dosieres que nadie firma ante la Fiscalía" y ha asegurado que esta es "una situación desesperada" que a su juicio responde a la "falta de proyecto" de la dirigente socialista.

"En lugar de hacer caso a informes que nadie firma, debería hacer caso a aquellos que firma la UCO, la Fiscalía y los magistrados, por los cuales todo su entorno, todas las elecciones personales de Diana Morant, han resultado o imputadas o encarceladas. Y esto sí que lleva firma", ha replicado a la también ministra de Ciencia.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el que fuera "número dos" de Morant, el exministro José Luis Ábalos, está "en prisión", mientras que el que fuera su "número uno" en el PSPV, José Mª Ángel, está "imputado por falsificar durante más de 30 años un título que le permitió jubilarse cobrando 110.000 euros de la Administración".

MORANT "DEBERÍA ATENDER AQUELLOS QUE VAN FIRMADOS"

Pero además, ha añadido que el actual secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, "número dos" de Morant en el partido, "también está imputado", y a quien esta "eligió como padre político", el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, "tiene al menos 1,3 millones de euros de los españoles en joyas guardado en su caja fuerte y, por tanto, imputado".

"Con lo cual, Diana Morant, en lugar de hacer caso a documentos que nadie quiere firmar, debería atender a aquellos que van firmados por la UCO o por los magistrados en España, que es todo su entorno", ha insistido Barrachina, que ha retado a la líder del PSPV a que, cuando lleve el documento a la Fiscalía, "aproveche y cuente lo que sabe de las presuntas irregularidades en 25 millones de euros de su centro de investigación oncológico (CNIO), de su responsabilidad, donde el denunciante fue despedido y los tribunales han obligado a readmitir".

"CADA UNO PIERDE EL TIEMPO COMO QUIERE"

Preguntado por si otorga verosimilitud al dosier sobre Llorca, el portavoz del Consell ha respondido: "Francamente, no". Ha hecho hincapié en que no sabe "quién lo firma" y ha vuelto a cargar contra Morant, a quien ve en una situación de "verdadera desesperación". "Cada uno pierde el tiempo como quiere", ha señalado.

Cuestionado sobre si tiene alguna sospecha sobre la autoría del citado documento, Miguel Barrachina ha respondido que no y que esta cuestión le merece "cero importancia". "Ni lo sé ni me importa", ha zanjado el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.

Finalmente, preguntado sobre si el Consell se plantearía algún tipo de acción en caso de tener acceso al dosier, ha afirmado: "La verdad es que yo no me planteo nada, sinceramente. Nosotros nos dedicamos a trabajar todos los días y tenemos tanto trabajo que, si nos tuviésemos que preocupar por los dosieres anónimos, pues nos convertiríamos en Diana Morant".