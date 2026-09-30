El PSPV llevará a la Fiscalía Anticorrupción el dosier sobre Llorca ante "la gravedad de los hechos recogidos"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante el Debate de Política General de la Comunitat Valenciana, en les Corts Valencianes, a 28 de septiembre de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha confirmado que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción tras haber recibido el dosier en el que supuestamente se recogen presuntas irregularidades y "sospechas de corrupción" que afectarían al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y a su entorno.

"Ante la gravedad de los hechos recogidos en el famoso dosier sobre Pérez Llorca, anuncio que, desde el PSPV-PSOE, interpondremos denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción", ha anunciado durante la tarde de este miércoles la secretaria general del PSPV, Diana Morant, en un mensaje publicado en su perfil de la red social 'X'.

Previamente, durante la mañana, el síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, había informado de que su grupo ha recibido este mismo miércoles este dosier y de que lo analizarían durante los próximos días para "estudiar todas las posibilidades judiciales" por si los hechos son constitutivos de delito.

Tras conocer estas declaraciones, el síndic del PP, Nando Pastor, ha hecho hincapié en que desconoce la existencia de "ese dosier", ha mostrado "tranquilidad absoluta" al respecto y ha subrayado que cree en el 'president', "faltaría más". Además, ha acusado a Muñoz de ser un "aprendiz" de "magia cutre" por exhibir el lunes en Les Corts una caja vacía para criticar el dosier y ahora decir que lo han recibido.

Por su parte, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, preguntado por este asunto, ha asegurado este mismo miércoles que está "súper tranquilo" respecto a la existencia de un dosier sobre él y su entorno y tampoco está preocupado por lo que pueda pensar 'Génova', ya que la semana pasada estuvo hablando con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y lo que le trasladó es que el partido en la Comunitat "siga trabajando así".

Además, ha retado a quien tenga ese documento a llevarlo a la justicia: "Si alguien dice que tiene un documento y no lo lleva al juzgado, o está mintiendo o sabe que no hay nada y lo que quiere es volver a esas cloacas a las que nos ha acostumbrado tanto el Partido Socialista".