El Consell pide al Gobierno que acelere la plena recuperación de la C-3 de Cercanías y reclama "una solución" para Buñol

VALÈNCIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha pedido "una solución" para la localidad valenciana de Buñol, donde la línea C-3 de Cercanías continúa parcialmente interrumpida tras la dana y mantiene cerrado el tramo entre Buñol y Utiel, lo que deja a unas 33.000 personas "sin una conexión ferroviaria y sin fecha clara de recuperación del servicio completo".

De este modo lo ha manifestado tras visitar este miércoles el municipio, donde se ha reunido con su alcaldesa, Virginia Sanz, en un encuentro en el que han participado el secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra y el gerente de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV), José Antonio Moreno, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El vicepresidente y la alcaldesa han coincidido en que no es "asumible" que los vecinos y usuarios de Buñol "lleven 442 días sin tren hasta Utiel y con un horizonte de recuperación que se sitúa a finales de 2027".

De la misma forma, han afirmado que el servicio de transporte sustitutorio por autobús que presta Renfe resulta "insuficiente" y no se adapta a "las necesidades reales de los usuarios, especialmente del alumnado, ya que la primera expedición sale a las 08.00 horas, la misma hora a la que comienzan las clases, y presenta problemas de saturación". "Es incompatible con los horarios lectivos y no da respuesta a la demanda real", han cuestionado.

Martínez Mus ha incidido en que, durante todo 2025, cuando Buñol tampoco tenía conexión ferroviaria con Valencia --fue recuperada el 22 de diciembre--, han aumentado "de manera significativa" los usuarios de Metrobús. Durante este periodo, el servicio de la Generalitat ha asumido el grueso de la carga de trabajo en Buñol, Cheste y Chiva, lo que ha provocado un "incremento significativo" de la demanda.

Tras la modernización del servicio, el número de viajeros aumentó en más de 32.000, al pasar de 480.000 en 2024 a 512.000 en 2025, lo que supone un incremento del 7%. "Mientras el Gobierno mantiene a Buñol en vía muerta, desde la Generalitat cumplimos y garantizamos el transporte por carretera", ha reivindicado Martínez Mus.

Desde diciembre de 2024, la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV) puso en marcha el nuevo contrato CV-107, que conecta la Hoya de Buñol con València y da servicio a 224.000 personas de 15 municipios, con 169 paradas y cobertura en barrios, polígonos industriales y centros de atracción como hospitales y centros educativos.

La oferta de Metrobús de la Generalitat para los vecinos de Buñol y la comarca presenta "importantes ventajas" en términos de frecuencia, cobertura y calidad del servicio, han destacado desde la Conselleria. En este sentido, han resaltado que se ha incrementado en un 31% el número de expediciones y la cobertura territorial, "con más servicios diarios y mejores intervalos de paso".

Además, han valorado que se trata de un servicio "más flexible", capaz de adaptarse a demandas específicas, con posibilidad de modificar paradas y de incorporar servicios a demanda en periodos concretos, como el verano o durante la celebración de eventos, así como refuerzos puntuales "cuando es necesario".

La flota está compuesta por vehículos eléctricos e híbridos, lo que garantiza un servicio "100% ecológico y accesible", e incorpora sistemas acústicos para personas con discapacidad visual, así como información en tiempo real para los usuarios.