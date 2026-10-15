El Consell Polític Nacional d'Esquerra Unida rechaza integrarse en las listas de Compromís

Consell Polític Nacional d'Esquerra Unida - EUPV

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell Polític Nacional de Esquerra Unida (EUPV) --máximo órgano de dirección de la formacion--, ha rechazado con más de un 75% la propuesta de acuerdo presentada por Compromís mediante la cual había sido invitada a formar parte de su candidatura.

En un comunicado difundido en la noche de este jueves, EUPV recalca que es "una fuerza política que siempre ha apostado por la unidad de izquierda como ha demostrado durante décadas de historia y lleva años intentando llegar a acuerdos con Compromís para construir un proyecto de largo recorrido valenciano y valencianista".

Añade que, desde hace dos semanas, se ha estado manteniendo reuniones unilaterales con dicha formación, que planteó un acuerdo bajo su paraguas desde la primera reunión sin variar su propuesta, "lo cual imposibilita la visibilización de todas las formaciones políticas valencianas de izquierdas existentes en el País Valencià, tal y como ocurrió en la coalición A la Valenciana, que cosechó los mejores resultados visibilizando a todas las formaciones políticas que formaban parte".

Además, EUPV destaca "la constante negativa de Compromís de llegar a un acuerdo para concurrir conjuntamente para el conjunto del ciclo electoral".

Según ha declarado la coordinadora general, Rosa Pérez Garijo, para Esquerra Unida "es fundamental construir confluencias con otras formaciones políticas progresistas, pero lo que no es posible es integrarnos en una candidatura ajena.

Esquerra Unida incide en que es una organización política "con implantación en todo el País Valenciano, con miles de afiliados, más de cien concejales y diversas alcaldías". "Podemos sumar con otras fuerzas políticas, pero no ser absorbidos por ellas", subraya.

Así, EUPV ha planteado a lo largo de las sucesivas reuniones diversas propuestas y todas ellas han sido rechazadas.

Finalmente, el Consell Polític Nacional considera que Compromís "nunca tuvo la intención de llegar a un acuerdo con Esquerra Unida del País Valencià, ni para las elecciones generales ni para las autonómicas, lo cual lamenta".

La decisión de EUPV se enmarca en las conversaciones que mantienen de diversas fuerzas para intentar llegar a un pacto que permita a fuerzas a la izquierda del PSOE concurrir a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre bajo una papeleta única. El plazo para registrar posibles alianzas finaliza este viernes 16 de octubre.