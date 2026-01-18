El Consell ultima el decreto de tipologías para "corregir el desorden" y desbloquear la creación de plazas residenciales

Archivo - Elena Albalat en imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 18 Ene.

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha señalado que el Consell ultima el decreto de tipologías, una norma clave "para corregir el desorden heredado y desbloquear la creación de nuevas plazas residenciales y de centros de día en la Comunitat Valenciana".

Albalat ha explicado en un comunicado que desde el inicio de la legislatura la Conselleria ha trabajado para revertir una regulación "impuesta" por el Gobierno del Botánic que "generaba inseguridad jurídica, paralizaba inversiones y fue ampliamente cuestionada por el sector al imponer requisitos y plazos de difícil cumplimiento".

"Nos encontramos con una norma que lejos de ordenar el sistema lo dejó bloqueado. Nuestra prioridad ha sido transformarla en una herramienta útil, aplicable y orientada a dar soluciones", ha afirmado la consellera.

En este sentido, ha subrayado que el nuevo decreto responde a una "revisión profunda y dialogada", que unifica la tipología de centros y servicios sociales, amplía los plazos de implantación y establece un marco coherente y estable, pensado para adaptarse a las necesidades reales de las personas usuarias y permitir planificar el crecimiento del sistema.

Asimismo, Albalat ha destacado que la creación de plazas es una "prioridad" del Consell y ha recalcado que solo es posible avanzar "con normas claras, seguridad jurídica y una planificación realista". Por ello, el decreto de tipologías se configura como una pieza central al permitir ampliar el tamaño máximo de los centros hasta 150 plazas, flexibilizar las unidades de convivencia y agilizar la tramitación administrativa, favoreciendo la inversión y la puesta en marcha de nuevos recursos.

Además, ha recordado que la norma se encuentra en una fase muy avanzada de tramitación, tras la declaración de urgencia y la superación de los trámites de consulta pública y audiencia, en los que se han analizado más de 1.700 alegaciones presentadas por entidades y profesionales del sector. "Es una norma construida desde el diálogo, pensada para ser aplicable y para generar confianza", ha señalado.

La titular de Servicios Sociales ha enmarcado también que este decreto está dentro de la hoja de ruta de la Conselleria, que combina inversión pública, colaboración público-privada y mejora de la calidad y sostenibilidad del sistema, con el objetivo de responder a una demanda creciente que arrastra un déficit estructural desde hace años.

MÁS INVERSIÓN Y MÁS PLAZAS

La consellera ha recordado que la Comunitat cuenta actualmente con 337 residencias y más de 29.000 plazas para personas mayores, lo que supone 1.500 plazas más que en 2023, y ha destacado que en apenas dos años se han creado seis veces más plazas que en los ocho años anteriores.

El objetivo del Consell es superar las 37.000 plazas en residencias y centros de día en 2026, lo que implicará más de 4.000 nuevas plazas respecto a 2023, gracias a una inversión pública superior a 85 millones de euros destinada a la construcción, ampliación y mejora de centros públicos, así como al impulso de nuevas infraestructuras en distintos municipios.

"La creación de plazas no se improvisa. Requiere planificación, normas claras y diálogo con el sector", ha concluido Albalat, quien ha asegurado que el Consell está sentando las bases de un nuevo modelo residencial, "más ordenado, más humano y capaz de garantizar la viabilidad del sistema a medio y largo plazo".