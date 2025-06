Consell ve "contradicciones" e "interpretaciones subjetivas" en la declaración de Núñez (Aemet) ante la jueza de la dana

Camarero insiste en que la agencia "se equivocó" en sus previsiones el 29 de octubre y ve "obvio" que debería "cambiar los protocolos"

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha afeado al jefe de Climatología de la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, sus "contradicciones" e "interpretaciones subjetivas" en su declaración como testigo esta semana en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), encargado de investigar la gestión de la dana del 29 de octubre.

Camarero ha considerado que el jefe de Climatología de Aemet hizo ante la jueza manifestaciones "contradictorias con lo que había declarado el mismo día 29" de octubre. "Hubo contradicciones, hubo interpretaciones subjetivas de algunas cuestiones y hubo una muestra evidente de fallos de previsión por parte de la agencia", ha afirmado.

Además, en declaraciones a los medios este miércoles tras el acto de presentación de la Estrategia Energética de la Comunitat Valenciana, le ha afeado a Núñez que llegara a "cuestionar" las manifestaciones que realizó el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la dana sobre las 12.00 horas y que, según ha recalcado, "se basaban en la propia información de Aemet".

Por ello, ha considerado "chocante" que cuando "la propia Aemet está diciendo el día 29 que termina a las seis de la tarde la gravedad y luego lo va extendiendo a lo largo de la tarde", pero "esa mañana estaba diciendo que a las seis de la tarde termina". "Hay grabaciones de la cadena pública À Punt manifestando por la misma persona que se iban terminando las lluvias a partir de las seis de la tarde", ha sostenido, en alusión a Nuñez.

Sin embargo, ha asegurado que esta "no fue la única contradicción" del responsable de Aemet "a lo largo de esa tarde o de la comparecencia ante la jueza como testigo". Según ha insistido, José Ángel Núñez afirmó en su declaración en el juzgado "cosas que contradicen lo que dijo el día 29".

Dicho esto, ha rechazado "valorar las manifestaciones" que Núñez realizó ante la jueza, porque el Consell, ha argumentado, "no valora las cuestiones que se producen en sede judicial", pero sí "lo que habló el responsable de Aemet ante todos" los medios de comunicación.

VE "PREOCUPANTE" QUE AEMET "NO TENGA LA CAPACIDAD DE PREDECIR"

Además, a su juicio, también sostuvo "cosas preocupantes" como que "antes de entrar en sede judicial (...) llegó a decir que era una fantasía poder determinar cuánto iba a llover". Para Camarero, resulta "preocupante que la agencia estatal no tenga la capacidad de determinar y de predecir cuánto va a llover".

"Es verdad que no es una ciencia exacta y puede incluso haber una horquilla, pero es que en las manifestaciones, incluso en los informes que ha mandado a la jueza, ha determinado precipitaciones con el número exacto. Si él dice que va a llover 180 por la mañana y durante el día, unas horas más tarde, dice que ha llovido 200, es porque puede determinar que han llovido 200", ha expuesto.

Por eso mismo, ha considerado que de igual manera "podría haber determinado que llovieron 800". Por lo tanto, ha recalcado, existió por parte de Aemet "una falta de previsión obvia" y la agencia "se equivocó" en sus previsiones aquel día, porque preveía "que lloviesen 250-230" y acabaron lloviendo "hasta 800 litros en algunas zonas de la provincia" de Valencia.

LA AGENCIA ESTATAL "NO REACCIONÓ"

No obstante, a su juicio, "lo peor no solo es que se equivocase en la previsión, sino que no reaccionó cuando estaban midiendo que llovían 800" litros por metro cuadrado. "No descolgó el teléfono", ha denunciado Camarero, que ha criticado la falta de "unos protocolos", algo que "hay que hacérselo ver".

"Tendríamos que tener esos nuevos protocolos para que en el supuesto de que tú te equivoques en la previsión pero luego veas que llueve la cantidad que llovió, cuatro veces más de lo que tú has previsto, se pueda descolgar un teléfono y decir al responsable de la otra agencia estatal, de la Confederación --Hidrográfica del Júcar--, está lloviendo esto, tened la previsión de que se os pueden llenar los barrancos", ha argumentado.

En esta línea, ha denunciado que "la responsable de las agencias, que en este caso es la delegada del Gobierno", Pilar Bernabé, "no tuvo conocimiento de lo que estaba pasando porque las propias agencias, según ella misma declaró ante la jueza, no se lo estaban contando". Por tanto, Camarero ha lamentado que el 29O "ni hubo previsión ni hubo reacción ni hubo capacidad de avisar a las agencias estatales". "Hubo una descoordinación en el día más grave", ha censurado.

CREE NECESARIO QUE AEMET CAMBIE SUS PROTOCOLOS

Preguntada por si considera que Aemet debería actualizar las horquillas de precipitación en sus previsiones, ha asegurado que, "teniendo en cuenta que cayó hasta cinco veces más" el 29O, es algo "obvio" que hay que "cambiar los protocolos y lo que se haya visto que puede fallar", más todavía si Núñez "dejó entender" ante la jueza de la dana que resulta "una fantasía poder acertar" y no se puede "determinar cuánto va a llover".

Por eso mismo, ha emplazado a la Agencia Estatal de Meteorología a "cambiar esto" con el propósito de "dar tranquilidad a los ciudadanos" y que, "cuando se prevean unas lluvias, vaya a caer eso y no se multiplique por cuatro" la cantidad de precipitación.

Además, Camarero ha planteado la necesidad de que exista un "teléfono rojo" de emergencia y urgencia para "avisar al resto de los que tienen competencia en la materia para que reaccionen ante un aumento, en este caso de las precipitaciones, como sucedió, y que provocó el daño que todos saben".