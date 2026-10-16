El Consell ve "respetable" que Vox aplace la comisión de Les Naus en Les Corts y aplaude al gobierno de Barcala

Archivo - Vista del Residencial Les Naus - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina (PP), ha asegurado que le parece "respetable" que Vox haya aplazado la comisión de investigación de las viviendas de protección pública (VPP) del Residencial Les Naus en Les Corts Valencianes. También ha subrayado que están "muy orgullosos" de la actuación "absolutamente determinada" del gobierno de Luis Barcala en el Ayuntamiento de Alicante ante este caso.

Así lo ha indicado durante la rueda de prensa ofrecida tras el pleno del gobierno valenciano, que este viernes se ha reunido en la capital alicantina, al ser preguntado por una valoración sobre que la diputada de Vox y presidenta de esta comisión, Ana Vega, registrara la semana pasada un escrito para pedir posponer sesiones ya previstas a una nueva fecha "que se concretará" para "evitar interferencias" en las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Si Vox lo ha hecho, me parece respetable. Yo conozco que este caso está judicializado. Y se lo responde un diputado que ha estado compareciendo en todas las comisiones a las que lo han llamado. Quienes, lamentablemente, en esas mismas comisiones no han acudido son los representantes del Gobierno de España", ha manifestado Barrachina.

El portavoz del Consell ha añadido que muestra "el mayor de los respetos" hacia "los espacios electorales y los tiempos que los grupos parlamentarios quieran darse" en Les Corts Valencianes o en los ayuntamientos.

"MUY ORGULLOSOS"

Barrachina ha incidido en que desde el Consell están "muy orgullosos" de la actuación "absolutamente determinada" del gobierno de Barcala. "Es la primera vez que, ante la aparición de una irregularidad, se suspende sin empleo y sin sueldo al funcionario que la llevó a cabo", ha apostillado, en alusión al técnico de la Conselleria de Vivienda responsable de los visados de estas VPP y que es uno de los 18 investigados en la causa judicial sobre Les Naus.

También ha defendido la política de vivienda del Consell, con "6.800" viviendas de "promoción pública y privada, pero protegidas socialmente para aquellas personas que más lo necesitan", y ha aseverado que el ejecutivo autonómico "ha rebajado" el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) y "ha acelerado los trámites".

"Lo mismo que ahora se pide a nivel nacional, que es más vivienda de protección oficial, de protección social, menores impuestos y menos trabas, es justo la política que felizmente aquí el gobierno de Juanfran Pérez Llorca viene llevando a cabo", ha sentenciado Barrachina.