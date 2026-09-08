El Consell vincula los "pésimos resultados" de PISA a la "reforma del sanchismo" y al "lamentable" Botànic

Archivo - Imagen de archivo de un aula. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha vinculado de los "pésimos resultados" del Informe PISA, "un problema nacional agudizado en la Comunitat Valenciana", a "la reforma de la ley del sanchismo" --en alusión a la LOMLOE-- y "al lamentable gobierno del Botánic y su política educativa" y al respecto ha recalcado que el PP "nada más llegar al gobierno, en julio de 2024, hicimos las primeras modificaciones justo en la misma línea que denuncia" el documento.

La Comunitat Valenciana se encuentra por debajo de la media nacional en los indicadores del Informe PISA de la OCDE en Lectura, Ciencias y Matemáticas.

Barrachina, en la rueda de prensa posterior el pleno del Consell, ha señalado que son "unos pésimos resultados nacionales" por "la modificación del sanchismo en cuanto a nuestras normas educativas, que permiten pasar de curso con múltiples asignaturas suspendidas y que demoniza la cultura del esfuerzo, y que ha llevado a España a tener unos muy malos resultados".

Además, ha afirmado que se trata de "un problema nacional agudizado en la Comunitat Valenciana por el lamentable gobierno del Botánic y su política educativa". En ese sentido, ha señalado que el gobierno del Botànic fue "condenado en más de 40 ocasiones" por su política lingüística y obligado a "retirar leyes".

Barrachina ha recalcado que estas pruebas PISA "evalúan aquellos niños que comenzaron la educación primaria justo el año 2015, el de la llegada de Ximo Puig al gobierno" y "el resultado es francamente mejorable".

Por ello, ha recalcado que el PP "nada más llegar al gobierno, en julio de 2024 hicimos las primeras modificaciones justo en la misma línea que denuncia el informe PISA, eliminamos aquellas horas que se impartían para proyectos interdisciplinares para reforzar, justo, matemáticas y, sobre todo, lengua y literatura".

MODIFICACIONES

"Ya hicimos en julio de 2024 las primeras modificaciones para secundaria y en este curso entran estas modificaciones también en el currículum de nuestros alumnos para primaria. Por tanto, es una evaluación que acredita lo que sabíamos, que el Botànic se dedicó a otras cosas, no a educar a nuestros hijos", ha criticado.

En esta línea, ha urgido al Gobierno de España a que "no solo apruebe los presupuestos que se merecen todos los valencianos y españoles, sino a que corrija" la LOMLOE, la ley de educación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales del año 2020.

Preguntado por si es necesario introducir más cambios para mejorar los resultados, ha apuntado que la consellera de Educación, Carmen Ortí, está de camino de Madrid para el análisis también de este informe PISA. "Pero estamos, a día de hoy, profundizando en esas medidas que nos van a llevar a corregir esos errores de falta de conocimiento matemático y lector de nuestro país", ha apostillado.