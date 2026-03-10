El Consorci de Museus clausura este comingo en Castelló la primera exposición dedicada a Paolo de San Leocadio - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 10 Mar. (EUROPA PRESS) - -

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) clausurará el próximo domingo, en el Museu de Belles Arts de Castelló, la primera exposición que se realiza en España sobre la obra de Paolo de San Leocadio (Reggio nell'Emília, 1447 - València, ca. 1520), el introductor del Renacimiento en el país.

La llegada del pintor italiano a València, en 1472, marcaría un antes y un después en la pintura española, hasta entonces dominada por el gusto hispanoflamenco. El descubrimiento de las pinturas de los ángeles músicos en la Catedral de València, durante los trabajos de restauración de la bóveda barroca en 2004, supuso un hito que ha permitido situar a Paolo de San Leocadio como el pintor que introdujo las técnicas y lenguajes del Renacimiento en España y lo hizo en la Comunitat Valenciana.

La muestra producida por el Consorci de Museus y comisariada por Ximo Company e Isidro Puig para el Museu de Castelló se inauguró el pasado 20 de noviembre y ha reunido, por primera vez, un conjunto de obras que permiten comprenderlo en su totalidad.

El conjunto, formado por 14 obras maestras del Renacimiento, suponen la mitad de la producción conocida del autor y proceden de distintos museos o instituciones eclesiásticas como del Museo del Prado, del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), del Museu de la Catedral de Barcelona y del Museo de Bellas Artes de València, entre otros.

Entre estas obras se encuentra una pieza inédita, 'Lamentación sobre Cristo muerto' (Hacia 1507-1508), procedente de la galería Caylus de Madrid y recientemente atribuida al pintor italiano por el experto en su obra, Ximo Company, comisario de la muestra.

Asimismo, la exposición ha propiciado el estudio en profundidad de la figura de Paolo da San Leocadio mediante una jornada que reunió a expertos de las universidades Jaume I de Castelló, la Universitat Politècnica de València y la Universitat de Lleida en torno a la figura del maestro italiano.

CONTRIBUCIÓN DESDE TIERRAS VALENCIANAS

La selección que se presenta en la muestra permite situar los grandes momentos en la trayectoria de Paolo de San Leocadio deteniéndose en sus grandes obras en Castellón, Vila-Real y Gandía. Hoy se sabe que Paolo de San Leocadio residió la mitad de su vida en la Comunitat Valenciana, donde se conserva la mayor parte de su producción.

La secuencia comienza con la reproducción digital a gran escala de sus ángeles músicos vistos de cerca y con todo detalle, obra de Andreu Signes y Marta Negre. Estas obras supusieron una auténtica revolución pictórica, tanto por su originalidad como por su calidad narrativa y plástica.

Además de la 'Lamentación', la exposición exhibe otras piezas poco conocidas como las dos "oraciones en el huerto", una procedente del Museo del Prado, que no estaba expuesta, y otra de una colección particular que hace más de 40 años que no se exhibía.

Junto a estas joyas del Renacimiento, la exposición ofrece por primera vez la posibilidad de reconocer los trazos del artista y los dibujos primigenios de las pinturas a través de la tecnología Multibanda, que reconoce las imágenes del espectro electromagnético.

Asimismo, la muestra reproduce un taller de pintura del siglo XV con sus utensilios y pinceles originales junto a los pigmentos que utilizaría Paolo de San Leocadio. Junto a ello se muestra, capa a capa, el proceso de elaboración de un retablo de la época, obra de Xavier Ferragut.