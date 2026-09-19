El Consorci de Museus forma a docentes en prácticas artísticas y educativas para el curso 2026/2027

El Consorci de Museus forma a docentes de un centenar de centros públicos de la Comunitat Valenciana en prácticas artísticas y educativas para el curso 2026/2027 - GVA

VALÈNCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) ha reunido este sábado a docentes de un centenar de centros educativos de Castellón, Valencia y Alicante para su formación en prácticas artísticas y educativas, durante el inicio de curso de su Red PLANEA de Arte y Escuela.

La red PLANEA, impulsada por el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), conecta a centros educativos con agentes e instituciones culturales comprometidas en utilizar las prácticas artísticas en la escuela pública de manera transversal, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Cinco artistas y colectivos locales han diseñado los recursos y talleres dirigidos al alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria, que les aproximarán al lenguaje escénico, la escultura, la imagen, la poesía y el archivo.

El director-gerente del CMCV, Nicolás Bugeda, ha valorado la iniciativa, auspiciada por el Consorci y otras instituciones a nivel nacional, "que año tras año conecta a docentes, alumnos, familias, creadores, instituciones culturales y educativas a través de los proyectos de artistas valencianos, poniendo en valor su trabajo".

Asimismo, Bugeda ha destacado "la importancia de este proyecto pedagógico que se compromete a utilizar herramientas artísticas dentro de las aulas para contribuir al desarrollo personal de los niños y niñas".

PLANEA es un proyecto impulsado por la Fundación Daniel y Nina Carasso de Madrid. Junto al Consorci de Museus participan Pedagogías Invisibles en la Comunidad de Madrid y ZEMOS98 en Andalucía, con intención de expandir esta red a otras comunidades.

RECURSOS PARA LA EXPERIMENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL AULA

Las cajas de recursos creativos para la experimentación artística son un conjunto de materiales dirigidos a centros educativos y diseñados por creadores de la Comunitat Valenciana, que este curso gira en torno al lenguaje escénico, la escultura, la imagen, la poesía y el archivo.

Para la etapa Infantil, 'Teatres de la Llum', integrado por Vicente Ortolà y Mariola Ponce, ha diseñado una maleta de teatro de sombras. Grande y pequeño propone un primer acercamiento al lenguaje escénico a través del juego con la luz.

'Caminar, Aire y Sol: Esculpir lo cotidiano', dirigida al personal docente de educación Primaria y diseñada por Núria Fuster, propone una aproximación a la escultura contemporánea desde la experiencia, la percepción y el juego con materiales cotidianos.

También para esta etapa, '¡Todo lo que nace de una imagen!', diseñada por La Breva, se centra en la imagen como herramienta para mirar, pensar y construir relatos. Partiendo de la idea de la ecología de la imagen, frente a la inmediatez digital, la propuesta fomenta el uso de soportes físicos, la reutilización de imágenes y la experimentación manual como formas de aprendizaje.

Dirigida a la etapa de Secundaria y diseñada por Elsa Moreno y Clara Blasco Gil, 'Los poemas silvestres', invita al alumnado a conocer de cerca la poesía, entendida como experiencia vital, corporal y expandida, más allá de la escritura tradicional.

Para esta misma etapa, la artista Anaïs Florin ha ideado 'Aprender hacia atrás', una aproximación al archivo como herramienta viva de aprendizaje, creación y pensamiento colectivo.

TEJER PAISAJE

Por último, durante la sesión formativa, se ha presentado el cuarto número de la Colección Arte y Currículum, 'Tejer Paisaje. Arte, territorio y saberes locales en la escuela', realizado por el colectivo Estelle Jullian. El libro aborda la relación entre arte, territorio y saberes locales, proponiendo prácticas situadas que conectan al alumnado con el entorno y con los procesos ecológicos, sociales y culturales que lo atraviesan.