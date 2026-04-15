El Consorci de Museus impulsa una nueva edición del proyecto Negre en Las Cigarreras de Alicante - GVA

ALICANTE, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) impulsa una nueva edición del programa Negre de investigación y videocreación en el Centro Cultural Las Cigarreras, en colaboración con el Ayuntamiento de Alicante.

Dirigido por la gestora cultural Leticia Cano, el proyecto se ha iniciado este mes de abril con 'La romería de los cornudos', de la artista María Alcaide, que se podrá ver en la Sala Negre hasta el próximo 22 de agosto, detalla la administración autonómica en un comunicado.

'La romería de los cornudos' es el resultado de una investigación plástica realizada por Alcaide, que parte del ballet homónimo de Federico García Lorca y Cipriano Rivas Cherif (1933), con el fin de hacer una lectura "heterodoxa" de la romería del Rocío y del entorno del Parque Nacional de Doñana. La investigación se centra en los usos del territorio, a través del vídeo, la danza, la música y la creación de vestuario.

El director-gerente del CMCV, Nicolás Bugeda, ha destacado la importancia de "apoyar el talento de jóvenes creadores a través de programas como Negre, que es ya un proyecto consolidado dentro de las propuestas artísticas del centro cultural Las Cigarreras", y ha añadido que "acerca nuevos lenguajes artísticos y sirve de escaparate para el arte emergente".

'La romería de los cornudos' fue la antesala de 'Yerma', pieza fundamental de García Lorca en la que la fertilidad es el eje central, un tema que se refleja incluso en el paisaje. En este caso, el escenario es el Parque Nacional de Doñana, así como las zonas turísticas, industriales y agrícolas que lo rodean.

Este proyecto es una "actualización contemporánea" del ballet lorquiano, donde se introducen cuestiones como la fertilidad, el deseo o la violencia, trasladada al Rocío y a Doñana, entendidos no solo como paisajes, sino como un "entramado de relaciones afectivas, económicas y políticas en torno a los usos del territorio", así como en las dinámicas productivas y reproductivas de los agentes que transitan por él, añade la Generalitat.

EL PAISAJE, "PROTAGONISTA"

En la videoinstalación, el paisaje deja de ser fondo para convertirse en "protagonista". Se trata de un peregrinaje filmado que recorre un territorio transformado por la agricultura, la industria y el turismo, donde se mezclan "la fe, la fiesta popular y la acción del hombre".

Alcaide ha afirmado que la investigación "muestra una imagen íntima, fragmentada y caprichosa del entorno, como un ballet en el que no se oculta nada". "Una forma de mirar en la que el cuerpo y la cámara no se separan, ni el territorio se separa de quien lo está grabando", ha apuntado.

En el centro de esta coreografía aparece el agua, entendida tanto como recurso en disputa como figura de lo que circula y desborda: migraciones, cuidados invisibilizados o economías extractivistas. Este flujo toma forma en el cuerpo de una bailarina que atraviesa distintos escenarios, una presencia que conecta los distintos estratos del relato, desplazándose entre el barro, los pinares o las arquitecturas del turismo.

Junto al audiovisual, el proyecto se expande en la Sala Negre a través de dos piezas formadas por colchonetas bordadas a mano que remiten a los momentos de descanso y espera propios del camino al Rocío y que introducen "una dimensión material que conecta con prácticas tradicionalmente vinculadas al trabajo femenino, al cansancio, al deseo y a la resistencia", ha concluido la Generalitat.