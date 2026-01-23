El Consorci de Museus reúne en su oferta a más de cien artistas valencianos en su apuesta por la recuperación del sector

Cultura.- El CCCC abre temporada con dos muestras que reivindican los nuevos lenguajes de las artes digitales - CCCC

VALENCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) continúa este 2026 en su "apuesta por la recuperación" postdana del sector cultural y propone una programación expositiva y cultural compuesta por 36 exposiciones en las que participan más de un centenar de artistas valencianos.

De este modo, la recuperación del sector artístico tras la barrancada sigue marcando un programa que pone el foco en el apoyo al arte valenciano, junto a miradas al exterior como al fotógrafo Chema Madoz o al artista Pablo Helguera.

El programa se ha presentado este viernes en una rueda de prensa celebrada en el Centre del Carme que ha contado con la presencia de la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, y el director-gerente del CMCV, Nicolás Bugeda.

Alonso ha destacado que el Consorci de Museus celebra este 2026 treinta años "reafirmando su identidad como entidad encargada del impulso del conocimiento del arte valenciano en tres grandes líneas: la recuperación de artistas de siglos pasados, el repaso a las trayectorias de artistas que han contribuido a construir el panorama creativo de nuestra Comunitat en las últimas décadas y el estímulo del trabajo creativo de los artistas actuales".

Así, ha indicado que, como parte del compromiso de la Generalitat con la recuperación tras la dana, se han programado para este año cuatro exposiciones: tres de ellas van a itinerar por las poblaciones afectadas, como son 'Andana' y 'Salvem les fotos', en colaboración con las universidades públicas valencianas, y la exposición audiovisual 'La huella de la DANA' de producción propia.

A estas se suma 'La práctica artística en el territorio dana', una nueva producción del Consorci de Museus con obras de los más de 70 artistas que fueron afectados y que busca mostrar las transformaciones en las prácticas artísticas tras la riada. Comisariada por Álex Villar, esta exposición colectiva, ocupará la Sala Ferreres del Centre del Carme Cultura Contemporània a partir del mes de mayo.

IMPULSO A LA CREACIÓN EMERGENTE

La labor de impulso a la creación también tendrá su espacio en el Centre del Carme con proyectos de artistas emergentes como PAM PAM 26! de la UPV o la celebración del 175 aniversario de la Escuela de Arte y Superior de Diseño EASD, con muestras de artistas consagrados de la historia más reciente como Joan Verdú o la mirada contemporánea a la obra de José Segrelles.

También se podrá disfrutar de otras propuestas de artistas nacionales como el fotógrafo Chema Madoz, el artista y pedagogo mexicano afincado en Nueva York, Pablo Helguera o la singular exposición en torno a la destacada colección de arte Avelino Marín.

Sobre el Centre del Carme la Marta Alonso ha ensalzado su labor como un espacio que ha sabido "conectar con los públicos, un centro de arte consolidado e integrado en la vida de todos los valencianos" y ha destacado su apuesta por continuar con la rehabilitación del centro donde "próximamente" se llevarán a cabo "dos proyectos inmediatos".

Por su parte, Bugeda ha explicado que la programación expositiva de este 2026 incluye diferentes proyectos de investigación entorno a la fotografía, el diseño, el diseño de fallas, la ilustración, el dibujo o el videoarte, además de la pintura o la instalación.

Destacan en el CCCC los proyectos de difusión del arte valenciano 'Historia ilustrada del arte valenciano' con la participación de más de 30 ilustradores actuales, las trayectorias de Pepe Beas y Pepa López Poquet y en Alicante una muestra conmemorativa del histórico Premio de Artes Plásticas de la Diputación de Alicante junto a un diálogo en torno al dibujo entre dos artistas: el valenciano, Xavier Monsalvatje y el alicantino, Manuel Galdón.

En Castellón se ofrecerá también una muestra conmemorativa en torno al 775 aniversario de la creación de la ciudad de Castellón, en colaboración con el Ayuntamiento.

RETROSPECTIVA DEL ARTISTA FALLERO PACO CAMALLONGA

En cuanto al diseño, además del aniversario de la EASD, hacemos un nuevo guiño al ámbito del diseño de Fallas con la retrospectiva en torno a la obra del autor de la Falla infantil de este 2026, Paco Camallonga.

Por otra parte, junto al internacional Chema Madoz, se presenta la muestra del fotógrafo valenciano Txema Rodríguez, y se renueva la colaboración con los festivales Valencia Photo en el CCCC y Photoalicante en Las Cigarreras.

Asimismo, el CCCC se adentra en el videoarte a través de propuestas como la de 'La Multikanal', en colaboración con MAKMA, y las exposiciones de las valencianas Ana Esteve, Yolanda Benalva, Rocío Gárriga, Silvia Martí y Marco Ranieri, o las colectivas 'Circuito Cerrado', 'The Subversive Stich', 'Memorias del suelo', 'Todo lo sólido se desvanece en el aire' o 'Las Manos'.

El director-gerente del Corsosci ha destacado que la programación de actividades del CCCC es el resultado de "la suma de muchas iniciativas públicas y privadas, con la colaboración de más de 80 entidades".

Además de los festivales de artes escénicas, 10 Sentidos, Bucles, Russafa Escènica o Migrats, de música como Volumens o de cine como Cinema Jove o Docs este año se unen al programa del CCCC los ciclos de la SGAE y el festival Vociferio.

También, continúan los programas propios Encuentros en el Carmen y CCCClaves para el cine, a los que se suma un espacio de conferencias relacionadas con el mundo del arte contemporáneo y se intensifica la colaboración con el IVC con una nueva edición de Dansa València.

NUEVOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EN 400 CENTROS

La secretaria autonómica de Cultura ha manifestado que "el impulso del sector artístico actual no viene sólo de la mano del programa expositivo, sino que también desde el programa de Educación y Mediación existen toda una serie de proyectos que extienden y que amplían el ámbito de trabajo de los creadores actuales".

En este sentido, Alonso ha destacado la creación de tres nuevos programas: Constel·lacions una línea de acción centrada en los colectivos afectados por la DANA; Innov@arts, en colaboración con la Dirección General de Innovación e Inclusión educativa que pretende llegar a más de 400 centros docentes de la Comunitat, con la participación de artistas en diferentes disciplinas y BICC Bienes de Interés Cultural Comunitario.

Este proyecto invita a participar a Ayuntamientos de diversos municipios con el objetivo de incorporar los lenguajes de la creación contemporánea en los procesos de recuperación del patrimonio cultural local.