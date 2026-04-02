El Consorcio de Bomberos de Valencia activa el dispositivo para evitar incendios forestales en Pascua

El Consorcio de Bomberos activa el dispositivo especial de vigilancia para evitar incendios forestales con motivo de las Pascuas - CONSORCIO DE BOMBEROS

VALÈNCIA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos de València (CPBV) ha puesto en marcha un dispositivo especial de vigilancia preventiva con motivo de la Semana Santa y Pascua, que permanecerá activo desde este jueves hasta el próximo 13 de abril, con el objetivo de reducir "al máximo" el riesgo de incendios forestales.

El operativo, integrado por 315 efectivos, se despliega principalmente en áreas forestales, zonas de interfaz urbano-forestal y espacios recreativos con elevada afluencia de visitantes, así como en puntos de vigilancia estratégicos, detalla el organismo dependiente de la Diputació de València.

Contempla la movilización diaria de 42 brigadas forestales Brifo del Consorcio y distintas unidades de mando, lo que supone cerca de 160 profesionales que realizarán rutas de vigilancia en enclaves especialmente concurridos.

A este dispositivo se suman otros 155 efectivos pertenecientes a 26 unidades de bomberos forestales de la Generalitat que desarrollarán labores similares. La administración autonómica aporta también cuatro medios aéreos en la provincia de Valencia.

Durante este periodo, las BRIFO suspenderán temporalmente sus trabajos habituales de silvicultura preventiva para centrarse en tareas de vigilancia activa, que se desarrollarán mediante la realización de rutas durante la mañana y la permanencia en puntos fijos de vigilancia durante la tarde. Todo basado en criterios estratégicos para dar cobertura la mayor cantidad de áreas.

"La prevención de incendios es una línea de actuación prioritaria a lo largo de todo el año, respaldada por nuestra estrategia de silvicultura preventiva. En el periodo de Pascua, este enfoque se adapta a las circunstancias, intensificando la vigilancia activa para prevenir y detectar con rapidez cualquier conato", manifiesta el presidente del CPBV y diputado provincial de Medio Ambiente, Avelino Mascarell.

Desde el Consorcio hacen un llamamiento a la ciudadanía para "conciliar el ocio y el descanso propios de estas fechas con las actitudes responsables y respetuosas con el medio natural, evitando cualquier práctica de riesgo, para que al finalizar las pascuas nuestro entorno natural continúe intacto".

PARQUES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

El organismo provincial ha incorporado otra medida especial durante estas pascuas, que complementa al operativo diario de bomberos profesionales, operadores de comunicaciones, personal de mando y de coordinación. Así, se ha dispuesto la activación presencial de los parques de bomberos voluntarios entre este jueves y el 6 de abril y del 11 al 13 de abril, lo que supone la movilización de cerca de 124 efectivos adicionales.

Estos parques de bomberos voluntarios se localizan mayoritariamente en zonas del interior, coincidiendo con áreas de mayor superficie forestal, lo que refuerza la capacidad de respuesta en estos entornos especialmente sensibles.