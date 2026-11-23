Desayuno de trabajo entre la Federación de Contratistas de Obras de la Administración de la Comunitat Valenciana (Fecoval), la comisionada del Gobierno para la reconstrucción, Zulima Pérez, y al delegado del Gobierno, Roger Llanes - FECOVAL

VALÈNCIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Contratistas de Obras de la Administración de la Comunitat Valenciana (Fecoval) ha pedido a la comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez, y al delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, que se dé a conocer el estado de tramitación de las obras municipales de reconstrucción, con un desglose detallado por ayuntamiento, número de actuaciones e importes.

La petición de "transparencia" se ha trasladado durante un desayuno de trabajo celebrado este lunes entre la junta directiva de la Federación y ambos representantes del Gobierno, al que también ha asistido la directora de la Oficina de Relaciones Institucionales del Comisionado para la reconstrucción de la dana, Bárbara López Ramón, según ha informado la federación en un comunicado.

El último balance del Gobierno, actualizado a 26 de octubre, cifra en 1.745 millones de euros los fondos transferidos a 78 ayuntamientos para reparar las infraestructuras y los equipamientos municipales dañados por la dana de octubre de 2024. Sin embargo, el documento no recoge qué parte de esa cantidad se ha licitado, adjudicado o ejecutado, ni ofrece un desglose por municipios, ha lamentado la patronal.

El presidente de Fecoval, José Luis Santa Isabel, ha destacado que "para el sector es importante disponer de información actualizada sobre el estado de las obras de reconstrucción en los municipios".

"Conocemos el volumen de fondos transferidos, pero consideramos indispensable contar también con un desglose de las actuaciones previstas, sus importes y su situación administrativa. Esta información nos permitiría anticipar recursos y organizar mejor la capacidad de nuestras empresas para contribuir a la ejecución de los proyectos", ha indicado.

FACILITAR LA COORDINACIÓN

Asimismo, ha subrayado que "una planificación compartida y una mayor visibilidad sobre las actuaciones pendientes facilitarían la coordinación entre administraciones y empresas". "Nuestro objetivo es colaborar para que las inversiones se traduzcan en obras ejecutadas con la mayor agilidad posible, dando respuesta a las necesidades de los municipios afectados", ha asegurado.

La Federación ha remarcado que muchos de los ayuntamientos afectados no disponen de los medios técnicos y administrativos necesarios para valorar los daños, redactar los proyectos y tramitar los contratos, lo que dificulta que los fondos disponibles se traduzcan en obras licitadas.

En este sentido, Fecoval ya advirtió en diciembre de 2025 de que solo se había licitado el 2,8 % de los fondos estatales destinados a restablecer los servicios municipales y, en enero de 2026, propuso al Gobierno la creación de un portal público de seguimiento de las actuaciones.

COSTES DE CONSTRUCCIÓN

Otro de los asuntos abordados durante el encuentro ha sido la evolución de los costes de construcción y su impacto en las obras de reconstrucción. Fecoval ha trasladado al delegado del Gobierno la necesidad de establecer un sistema de revisión de precios que permita actualizar los presupuestos de las actuaciones, teniendo en cuenta el encarecimiento de la mano de obra y la maquinaria tras la dana.

Asimismo, la Federación ha puesto el foco en los encargos a medios propios, cuya intervención considera que ha contribuido a incrementar la presión sobre los precios de mercado, especialmente en lo relativo a la mano de obra y la maquinaria. En este sentido, Fecoval ha defendido la necesidad de revisar el recurso a estas adjudicaciones para favorecer la competitividad, la concurrencia y unos precios ajustados a la realidad del sector.

Fecoval ha reiterado su disposición a colaborar con la Delegación del Gobierno y con el resto de administraciones para avanzar en una reconstrucción planificada, transparente y que cuente con la participación del tejido empresarial valenciano.

1.150 MILLONES DERIVADOS A EMPRESAS

Por su parte, Roger Llanes ha trasladado a la federación que, hasta la fecha, las obras públicas de la dana 29-O derivadas a empresas privadas han superado ya los 1.150 millones de euros. Esta cuantía supone que más del 90% del total de las inversiones en marcha han sido derivadas a las principales empresas contratistas que trabajan en la Comunitat Valenciana, según ha explicado la Delegación en un comunicado.

"Una vez más, el mantiene su apuesta por la colaboración pública-privada, también en la reconstrucción tras la dana de 2024, como palanca para generar más riqueza y empleo, en una zona como la provincia de Valencia que fue duramente afectada por la catástrofe del 29-O", ha expuesto el delegado.

Llanes ha subrayado que para el Gobierno "sigue siendo esencial la cooperación con el sector de la construcción para favorecer su transformación y consolidación". "La inversión en obra pública y la colaboración público-privada --ha añadido-- es buena para las infraestructuras, para el sistema económico y para las empresas que trabajan y dan empleo, unas empresas que tiene mucha experiencia y que son reconocidas a nivel nacional e internacional".

Según los datos aportados por el delegado, de los más de 700 millones destinados al ciclo de agua y obras de cauces, aproximadamente 600 millones de euros en actuaciones, principalmente en reparación de alcantarillado, han sido derivados a contratas privadas.

Así, de los más de 222 millones invertidos por la Confederación Hidrográfica del Júcar, 17 proyectos con una inversión cercana a los 205 millones de euros han ido a parar a contratas.

Además de los 230 millones de euros de TRAGSA provenientes de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Política Territorial, cerca de 188 millones de euros, es decir más de 1.500 contratos, han sido ejecutados por empresas privadas, lo que supone casi el 90% de los encargos.

En cuanto al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha invertido 351 millones de euros en la recuperación de carreteras, puentes y ferrocarriles, ejecutados íntegramente por contratista privados.