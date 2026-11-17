Encuentro de trabajo de Fecoval con Raúl Mérida - FECOVAL

VALÈNCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Contratistas de Obras de la Administración de la Comunitat Valenciana (Fecoval) ha mantenido un desayuno de trabajo con Raúl Mérida, comisionado para la Recuperación de la Generalitat Valenciana, para abordar los principales retos del sector de la obra pública en el contexto de reconstrucción tras la dana de octubre de 2024.

Durante el encuentro, la federación ha trasladado la "importancia" de garantizar un ritmo sostenido de inversión pública, acompañado de una planificación a medio y largo plazo que permita a las empresas anticipar recursos, organizar su capacidad productiva y afrontar con garantías la ejecución de las actuaciones previstas.

Uno de los principales asuntos abordados ha sido la adecuación de los precios de licitación a la realidad del mercado. Fecoval ha insistido en la "necesidad" de que los presupuestos de las obras reflejen los costes actuales de la construcción, "especialmente en un contexto marcado por el incremento de la actividad vinculada a la reconstrucción y la evolución de los precios en el sector".

El presidente de Fecoval, José Luis Santa Isabel, ha destacado que "la reconstrucción necesita inversiones sostenidas en el tiempo y una planificación clara que permita a las empresas prepararse para ejecutar las obras con garantías. Pero es igualmente importante que los proyectos salgan a licitación con precios adecuados al mercado, porque de ello depende que las actuaciones sean viables y puedan desarrollarse en las condiciones previstas".

Asimismo, ha puesto en valor los avances en materia de planificación: "Aplaudimos los proyectos que se nos han presentado hoy, fruto de la planificación, el diálogo y la puesta en común con todos los agentes implicados. Este es el camino para avanzar en una reconstrucción coordinada, eficaz y ajustada a las necesidades reales del territorio".

Además, la federación ha puesto sobre la mesa la "necesidad" de favorecer la participación de las empresas constructoras en los proyectos de recuperación mediante procedimientos de licitación pública, "evitando recurrir a encargos a medios propios, como Tragsa, para la ejecución de las actuaciones".

En este sentido, Santa Isabel ha defendido la capacidad del tejido empresarial valenciano para contribuir al proceso de reconstrucción: "Contamos con empresas preparadas, con experiencia y capacidad técnica para afrontar los proyectos que necesita nuestro territorio. Es fundamental que puedan participar en las obras a través de procedimientos de contratación pública que favorezcan la concurrencia y permitan aprovechar los recursos y el conocimiento de nuestro sector", ha dicho.

Por su parte, el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, ha subrayado que "es imprescindible que el Gobierno central impulse una reforma legislativa que amplíe la contratación de emergencia hasta que se recupere por completo la normalidad, permitiendo no solo restituir las infraestructuras dañadas, sino también mejorarlas y ejecutar obras urgentes de prevención".

Asimismo, ha coincidido con Fecoval en la "necesidad" de aprobar un régimen específico de IVA y mecanismos extraordinarios de revisión de precios para evitar paralizaciones, destacando que "la colaboración permanente con las empresas valencianas es fundamental para ejecutar proyectos de recuperación que impulsen el empleo y actividad económica".