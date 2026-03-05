Controla Club volverá a premiar a las fallas que visibilizan problemas de adicciones o salud mental

Premios a las buenas prácticas en Fallas - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 22 edición de los Premios Falleros Controla Club volverá a reconocer a las fallas que abordan a través de sus 'ninots' o escenas diferentes problemáticas vinculadas a las drogodependencias y otras adicciones, la salud mental y al civismo y convivencia. Este año amplían su temática para premiar contenidos y mensajes de índole social que promuevan valores positivos, especialmente entre la población más joven.

La Conselleria de Sanidad, el Ayuntamiento de València, la ONG Controla Club y la Junta Central Fallera (JCF) han presentado este jueves una nueva edición de los galardones en un acto que ha puesto en valor la implicación activa de las comisiones falleras en la promoción de conductas responsables y en la transmisión de valores sociales durante la celebración de las Fallas 2026, detallan los organizadores.

El acto, presidido por la fallera mayor de València 2026, Carmen Prades, con la asistencia de la corte de honor, ha contado con la participación de la jefa del servicio de Adicciones de la Conselleria de Sanidad, Mª Jesús Mateu; el director de Programas de Controla Club, Juan Barcala, y los concejales de Servicios Sociales, Marta Torrado, y Fallas, Santiago Ballester.

Las fallas participantes reflejarán mayoritariamente mensajes vinculados al uso problemático de las nuevas tecnologías, videojuegos y redes sociales, temática presente en el 26,1% de las inscritas a los premios. Un 15,2% abordará los riesgos asociados al consumo abusivo de alcohol y otras drogas, el mismo porcentaje que dedicará escenas a reflexionar sobre la xenofobia y los riesgos del consumismo, entre otros temas de carácter social.

Por su parte, un 8,7% de las participantes tratará cuestiones relacionadas con la convivencia vecinal, el ruido y el vandalismo, así como con el reciclaje y la sostenibilidad ambiental. Además, un 6,5% de las fallas incluirá mensajes sobre salud mental, uso responsable de la pólvora y rechazo a conductas LGTBIfóbicas, mientras que un 4,3% promoverá la igualdad y un 2,2% alertará sobre los riesgos asociados a los juegos de azar.

Este año, la participación en los premios ya supera las 40 fallas y comisiones falleras, con el plazo para apuntarse abierto hasta el próximo 13 de marzo. Tras la 'plantà', un jurado experto en ocio de Controla Club recorrerá las fallas de las comisiones participantes para dar un veredicto que, como cada año, trasladará a JCF. Se otorgarán dos premios: el primero dotado con 600 euros y el segundo con 200.

El acto también ha acogido la presentación de la cuarta edición de los Premios a las Buenas Prácticas por unas Fallas Seguras y Responsables, con el apoyo del Servicio de Adicciones de la Concejalía de Servicios Sociales y de JCF. Estos reconocimientos distinguen a las comisiones falleras que cumplen con la normativa en materia de publicidad, venta y dispensación de alcohol y protección de menores, así como la aplicación de medidas dirigidas a fomentar un ocio seguro y saludable, especialmente en el contexto de las verbenas.

Para estos galardones, otro equipo de mediación de la ONG recorrerá las verbenas y los casales de las comisiones participantes durante los días 7, 14 y 15 de marzo. Se otorgarán dos premios: el primero dotado con 300 euros y el segundo con cien.

EL 75% DICE CUMPLIR LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL

Por otro lado, se han presentado los resultados del estudio sobre las medidas de prevención de los ciudadanos frente a los riesgos derivados del consumo de alcohol durante Fallas. Los datos muestran que, en 2025, el 74,6% de las personas afirma cumplir siempre o casi siempre las recomendaciones básicas de prevención, frente al 70,6% registrado en 2024.

Entre los comportamientos que más destacan se encuentra la decisión de no conducir después de haber consumido alcohol, una práctica que asegura respetar el 92,8% de los encuestados durante las fallas pasadas, frente al 87,2% de las de 2024. También aumenta, de forma significativa, el porcentaje de personas que no suben a un vehículo si el conductor ha consumido alcohol (el 84,5% en 2025 frente al 73,5% en 2024), así como el uso de medidas de protección durante las relaciones sexuales (del 65,8% al 73,9%).

Para la ONG, estos resultados reflejan una evolución positiva en las conductas preventivas durante el periodo festivo y muestran una mayor concienciación ciudadana, con el compromiso de las comisiones falleras como un elemento clave en la consolidación de una cultura de autoprotección junto a las campañas de concienciación.

El presidente de Controla Club ha afirmado que "las Fallas son las fiestas más responsables del Estado" y que el premio a las buenas prácticas tiene mucha importancia en el mundo fallero, puesto que "las comisiones quieren visibilizar que hacen las cosas bien".

"Las Fallas de València constituyen una de las mayores expresiones de nuestra identidad colectiva y un espacio de convivencia y participación ciudadana. Pero, precisamente por la magnitud, también implican una gran responsabilidad compartida", ha subrayado por su parte la concejala, quien ha asegurado que trabajan "para que nuestras fiestas sean entornos seguros, saludables y protectores e impulsan un modelo de ocio responsable".