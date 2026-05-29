El "contundente" 'Turandot' del escenógrafo Àlex Ollé llega a Les Arts con un montaje "de ciencia ficción"

Les Arts Presenta Turandot, La Última Ópera De La Temporada 2025-2026 En La Imagen El Director Musical, Sir Mark Elder, Y La Asistente Del Director De Escena, Anna Ponces. - MIGUEL LORENZO

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía pone fin a su temporada de ópera con el 'Turandot' del escenógrafo Àlex Ollé, que propone una producción "muy contundente visualmente" con un montaje "de ciencia ficción" pero "muy fiel" a la propuesta del compositor italiano Giacomo Puccini.

La producción --que se podrá ver desde el próximo 3 de junio hasta el 16-- se ha presentado este viernes en Les Arts y ha contado con la presencia de su director artístico, Jesús Iglesias Noriega; del director musical, Sir Mark Elder, y Anna Ponces, la asistente de dirección de escena y encargada de la reposición en València del montaje de Àlex Ollé.

Iglesias Noriega ha destacado que 'Turandot' es una de las óperas "más populares del repertorio" y que, por cuarta vez, se presenta en el auditorio valenciano pero, esta vez, con una nueva producción que Ollé hizo para el New National Theatre de Tokio y Tokyo Bunka Kaikan que "causó una enorme impresión".

En este sentido, ha explicado que esa pieza tan solo se ha podido ver en la ciudad japonesa y que el estreno en Les Arts será "la primera vez" que se pueda ver en el continente europeo.

"Es una producción muy contundente visualmente", ha resaltado el director, quien ha apuntado que esta "fuerza" del decorado se suma a la Orquesta de la Comunidad Valenciana, el Coro de la Generalitat, la Escolania Coral Veus Juntes, la Escolania de la Mare de Déu dels Desamparats y a un reparto "de primer nivel".

Asimismo, ha incidido en que 'Turandot' es una de una de las producciones "más grandes" que ha acogido Les Arts, y ha apuntado que para el transporte de la escenografía desde el país nipón han hecho falta 10 contenedores: "El peso de la nave es de seis toneladas, la estructura del decorado es de 11,40 metros de altura y el volumen 2080 m3", ha indicado.

"UN DESAFÍO ELEGIR UNA DE SUS OBRAS"

Por su parte, Sir Mark Elder ha confesado que ha dirigido piezas de Puccini "prácticamente" durante "toda" su vida: "La primera vez que dirigí a Puccini tenía 24 años (...) Sus piezas son tan difíciles de hacer bien, y él es tan demandante que siempre es un desafío elegir una de sus obras", ha comentado.

"Puccini es un compositor que plantea momentos muy difíciles y es un compositor muy exigente y, por eso, siempre supone un reto difícil", ha señalado, al tiempo que ha apuntado que 'Turandot' es una obra "muy bella".

En este sentido, ha considerado que, para esta ópera, el compositor se tomó "muy en serio" la composición de la obra y que lo hizo "de una forma muy diligente, con mucha creatividad, investigó mucho sobre la cultura oriental y sobre las melodías chinas".

Elder ha indicado que otro de los retos de esta producción es conseguir transmitir "esa sensación de nobleza en un entorno real de este tipo" y "no exagerar su música y hacer que fluya de forma natural" ya que, según ha explicado, el músico italiano dejaba instrucciones "detalladas" sobre cómo interpretar sus partituras.

"El resultado de esto es que a menudo vemos traducciones malas de Puccini" que "a veces son como la mala hierba que crece" por lo que considera que el "trabajo de un buen director es justamente podar esta mala hierba".

Igualmente, Anna Ponces ha indicado que la propuesta de Àlex Ollé parte de la idea de fábula que plantea Puccini y, por ello, el director de escena trata de crear "un imaginario que llame al espectador contemporáneo, y en el que se permita entrar en el mundo de esta fábula, sin ser infiel a la propuesta orientalista".

"UNA HISTORIA EN LA QUE EL PODER ES EL CENTRO"

"Nosotros podríamos decir que es muy de ciencia ficción pero, a la vez, muy fiel a la propuesta de la obra de Puccini", ha subrayado Ponces, y ha añadido: "No podemos decir que es una obra que pasa en la China antigua, es una obra que pasa en un contexto oriental y en un tiempo indeterminado, pero sí que recrea el imaginario orientalista grandilocuente dentro del mundo de la ciencia ficción".

Según ha indicado Ponces, para Ollé esta obra tiene un elemento "muy importante" porque no la concibe como una "historia de amor" sino como "una historia en la que el poder es el centro".

Por ello, plantea el personaje de Turandot "como alguien que vive como un poder absolutista, como alguien que tiene un poder muy grande y que tiene a un pueblo sometido", pero, en su versión, busca entender el por qué de esta sumisión y cuál es la motivación de la protagonista en esta historia.

De este modo, Ollé retrata a la gélida princesa como "una mujer cuyo odio hacia los hombres viene provocado por los acontecimientos de su vida pasada". Ese hecho, según apunta la asistente de dirección, es "esencial" para abordar el final de esta ópera, que quedó inconclusa tras el fallecimiento de Puccini, y completó Franco Alfano con un desenlace en el que Turandot se rinde al amor del príncipe Calaf.

A Puccini no le gustaban los finales felices, por lo que su montaje plantea "un sorprendente epílogo más acorde a la visión del compositor de Lucca".

Sobre la escenografía, Anna Ponces ha puesto en relieve la "valentía" de Les Arts por haber apostado por una producción como la de 'Turandot': "Ningún otro teatro de Europa se había atrevido a acoger esta locura", ha subrayado.

REGRESO DE GRANDES VOCES

Con 'Turandot', regresan a Les Arts dos de los intérpretes más queridos por la platea valenciana. Así, vuelve Ekaterina Semenchuk, que ha cosechado las mayores ovaciones en la Sala Principal por su 'Azucena', 'Preziosilla' o 'Lady Macbeth'. La mezzosoprano rusa canta el rol de la sanguinaria princesa, uno de los más temidos del repertorio dramático por la potencia y resistencia que demanda.

Gregory Kunde también se descubre como 'pucciniano' con el rol de Calaf, que canta el célebre 'Nessun dorma', en su octava incursión en el Palau de Les Arts, donde anteriormente ha trabajado en 'Otello', 'La forza del destino', 'Stabat Mater de Rossini', 'Samson et Dalila', 'I vespri siciliani', 'Idomeneo' y 'Peter Grimes'.

Carolina López Moreno, una de las jóvenes sopranos más fascinantes por su solidez técnica, intensidad expresiva y presencia escénica, debuta en el teatro con Liù, la esclava de Timur, el rey tártaro destronado. Elogiada por la crítica internacional como "el nacimiento de una estrella", ha triunfado en escenarios como el San Carlo de Nápoles, los Proms de la BBC, la Ópera de Roma, el Liceu o el New National Theatre de Tokio.

El reconocido bajo Liang Li encarna a Timur, en su cuarta incursión en Les Arts, donde ha abordado el 'Stabat Mater de Rossini', así como 'Il trovatore' y 'Tristan und Isolde' con Zubin Mehta. También debuta en el teatro de ópera valenciano, el barítono barcelonés Jan Antem (Ping) y regresan el tenor cordobés Pablo García-López (Pang) y el tenor bilbaíano Mikeldi Atxalandabaso (Pong).