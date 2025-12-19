convalida el convenio para financiar el XXX Festival Internacional de Música Antigua y Barroca de Peñíscola

Archivo - El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peñíscola - GVA - Archivo

VALÈNCIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consell ha convalidado este viernes el convenio de colaboración entre el Institut Valencià de Cultura (IVC), la Diputación de Castellón y el Ayuntamiento de Peñíscola para financiar la realización del XXX Festival Internacional de Música Antigua y Barroca de Peñíscola.

Con la firma de este convenio, se regula la gestión de la subvención de 70.000 euros aportada por la Diputación de Castellón al IVC para la celebración del festival. Asimismo, la Generalitat contribuye a la financiación de este festival de música con 146.160 euros y aporta el personal para la gestión del festival, desde el punto de vista tanto técnico como artístico.

Por su parte, el Ayuntamiento de Peñíscola destina 36.900 euros para financiar los gastos de infraestructura y montaje de los conciertos.

Esta actuación se enmarca entre los objetivos de la Generalitat de impulsar la creación y la realización de acontecimientos culturales de primer nivel, que constituyan tanto un punto de encuentro de especial interés dentro del circuito nacional e internacional de festivales de música, como un acontecimiento cultural para la ciudad donde se realizan.

El festival, celebrado este año en el castillo de Peñíscola y el Auditorio y Palau de Congressos de Peníscola entre los días 24 de julio y el 3 de agosto, se creó en 1996 y se ha convertido en un referente internacional de la música del periodo comprendido entre los siglos XII y XVII.