Convento Jerusalén, primer premio de Sección Especial de las Fallas 2026

VALÈNCIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión Convento Jerusalén-Matemático Marzal se ha alzado con el primer premio de Sección Especial de las Fallas 2026, gracias a la falla de David Sánchez Llongo que lleva por lema '¡Redimonis! Quin és el teu preu?'. Convento ha revalidado así su triunfo de 2025 en la principal sección de los galardones falleros.

Esta comisión, ubicada en el centro de València, ha plantado este año un monumento que reflexiona sobre el precio que cada persona está dispuesta a pagar por vender su dignidad, tiempo o verdad. Es la obra más cara de todas las fiestas, presupuestada en 260.000 euros.

El segundo premio ha sido para L'Antiga de Campanar (Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana), obra de Josué Beitia bajo el lema 'Sentiment'; mientras que Na Jordana y Mario Gual completa el podio con el monumento 'Passions a la deriva'.

Así lo ha anunciado el presidente de Junta Central Fallera (JCF) y concejal de Fallas, Santiago Ballester, durante la lectura de premios de las fallas grandes, celebrada a última hora de este lunes desde la sede del organismo autónomo municipal.

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