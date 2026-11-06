Convocadas subvenciones por importe de 2,7 millones para las fallas grandes e infantiles de 2027

Archivo - Una falla durante su montaje. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado este viernes la convocatoria de subvenciones a las comisiones falleras para sus monumentos infantiles y grandes de 2027, con un presupuesto total de 2.694.438,49 euros.

Las comisiones interesadas podrán formalizar sus solicitudes desde el día siguiente a que la convocatoria se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y por un plazo de 20 días naturales, detalla el consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento de València ha aprobado la convocatoria de subvenciones destinadas a las comisiones falleras de la ciudad para el fomento y apoyo de las fallas grandes e infantiles de 2027, así como la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2026- 2028 para corregir el importe previsto para esta línea de ayudas

Podrán solicitar estas ayudas las comisiones falleras de la ciudad de València que sean entidades sin ánimo de lucro integradas en la Junta Central Fallera y que estén inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de València antes de que finalice el plazo de solicitud.

Tal como se especifica en las bases aprobadas, las ayudas previstas equivalen al 30 % de la base imponible del importe de cada monumento, según los datos remitidos por la Junta Central Fallera. Para optar a la subvención, la inversión mínima que efectúa la comisión habrá de ser de al menos 2.500 euros (más IVA) en el caso de las fallas infantiles; y de 3.500 euros, IVA aparte, en el caso de las fallas grandes.

Si el monumento en cuestión costara más que la falla equivalente de la plaza del Ayuntamiento, ese exceso no se tendrá en cuenta para el cálculo. Las ayudas irán dirigidas a apoyar los gastos derivados del diseño y construcción de las fallas grandes e infantiles de 2027; o, en el caso de monumentos de autoría propia, de los gastos de materiales de construcción y pólizas de seguro por la plantà.

Quedan expresamente excluidos elementos como impuestos indirectos recuperables o compensables, alquiler de local, o gastos de luz o similares, entre otros.

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA

El procedimiento de concesión será de concurrencia no competitiva y las solicitudes deberán presentarse por vía telemática. El plazo de presentación será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOP.

Por su parte, las cuentas justificativas de los gastos realizados por las comisiones para este fin deberán presentarse a través de la Sede Electrónica municipal en el periodo comprendido entre los días 20 de marzo y 5 de mayo de 2027. La documentación deberá ir acompañada de las facturas, la acreditación de su pago y la documentación exigida sobre la difusión del carácter público de la financiación.