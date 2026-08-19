Convocan huelga de personal de prevención de incendios forestales el 30 y 31 de agosto

Imagen de la protesta del personal de prevención de incendios - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

STAS-Intersindical, UGT y CCOO han convocado una huelga del personal de vigilante-operario de prevención de incendios forestales en la empresa pública Vaersa los próximos días 30 y 31 de agosto "ante la falta de una respuesta efectiva" de la Generalitat a sus reivindicaciones de mejoras laborales. Asimismo, mañana se una nueva concentración frente al Palau de la Generalitat

"Después de reuniones, contactos con la empresa y sucesivas movilizaciones sin una solución al conflicto, los tres sindicatos hemos convocado la huelga de los días 30 y 31 de agosto, manteniendo nuestra disposición a alcanzar un acuerdo que permita evitarla".

En concreto, demandan "la estabilidad y ampliación anual del servicio, durante doce meses para las unidades móviles; un mínimo de nueve meses para los observatorios forestales y los refuerzos temporales necesarios según las necesidades del servicio", ha señalado STAS-Intersindical en un comunicado.

Asimismo, reclaman "condiciones laborales dignas con una jornada continuada de siete horas para las patrullas móviles, acondicionamiento adecuado de los observatorios y reconocimiento económico de la mayor dedicación, penosidad y peligrosidad". Asimismo, reclaman "el reconocimiento de las funciones realmente desempeñadas, con una clasificación profesional mínima equivalente al Grupo D/C2 de la Administración".

En este sentido, ha señalado que el personal de prevención de incendios "ve cómo se anuncian inversiones y mejoras para distintos servicios y colectivos de la Generalitat" y ha recalcado que "no se cuestiona ninguna de ellas". "Al contrario: toda mejora de los servicios públicos y de las condiciones de sus trabajadores contará con nuestro apoyo", ha explicado.

Sin embargo, han argumentado que "quienes vigilan nuestros montes continúan reclamando cuestiones tan elementales como estabilidad laboral, unas instalaciones adecuadas o el reconocimiento de las funciones que efectivamente realizan" y han advertido de que "por no tener, en los observatorios forestales ni siquiera se suministra agua potable a los trabajadores".

"REMO VIKINGO" DE PROTESTA

Asimismo, mañana se celebrará la tercera concentración de este mes, convocada a las 10.00 horas ante el Palau de la Generalitat, en demanda de "estas mejoras en las condiciones laborales y en el modelo de prevención de incendios forestales de la Comunitat Valenciana".

En ese sentido, han avanzado que acudirán a la protesta, bajo el lema 'Hartos de que nos toreen', con cascos vikingos y que tratarán de realizar también un "remo vikingo" para llamar la atención a sus reivindicaciones: "Nuestra fuerza no está en el número. Al tratarse de un servicio que debe continuar prestándose, a las concentraciones acudimos fundamentalmente quienes tenemos el día libre, para no desatender la prevención de incendios y por ello intentamos suplir el número con imaginación".