Convocan una jornada de huelga en los comedores escolares el 4 de mayo para denunciar "la sobrecarga" del personal

Archivo - Imagen de un comedor escolar. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) convoca una jornada de huelga en los comedores escolares para el próximo 4 de mayo como "medida de protesta ante la creciente sobrecarga de trabajo que sufre el personal del sector".

Según afirma la organización sindical en un comunicado, "en los últimos años, la realidad social en los centros educativos ha cambiado de forma significativa, pero, sin embargo, las ratios de atención al alumnado continúan siendo las mismas que hace décadas, lo que ha provocado una situación insostenible para las trabajadoras y trabajadores de los comedores escolares".

A esta "problemática", advierte la entidad, "se suma la implantación de múltiples menús adaptados (por razones culturales, sanitarias y éticas), así como la atención cada vez más especializada que requieren niños y niñas con diversidad funcional o necesidades específicas y el nuevo RD que establece normativas para el consumo de productos más sostenibles y cara a una alimentación sana y equilibrada.

"Y es que estas responsabilidades adicionales no han ido acompañadas de un aumento de personal debido a que la Conselleria de Educación no ha actualizado la orden del 2016, donde se establecen las ratios por niños y niñas para cada monitor y no establece ninguna ratio para las trabajadoras y trabajadores de cocina", reprochan.

El resultado, aseveran, es "una sobrecarga que afecta directamente tanto a la calidad del servicio como a la salud laboral del personal, comprometiendo además la adecuada atención del alumnado".

Por todo ello a través de esta huelga, FeSMC-UGT exige la actualización urgente de las ratios de personal en comedores escolares; el reconocimiento real de las nuevas funciones asumidas por el personal; la dotación de más recursos humanos para garantizar un servicio seguro y de calidad y la mejora de las condiciones laborales y salariales del colectivo.

FeSMC-UGT hace un llamamiento a la administración pública de educación para que abra un proceso de diálogo que "permita dar respuesta a estas demandas legítimas". "Por la dignidad laboral y por un servicio educativo de calidad", concluyen.

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS

Por su parte, CCOO encabeza una campaña de recogida de firmas para "exigir la regulación del personal de cocina, la actualización urgente de las ratios de monitores y monitoras (fijadas en 2016), y la creación de criterios específicos para el alumnado con necesidades educativas especiales".

Con esta iniciativa, explica en un comunicado, se insta a Conselleria de Educación, "como responsable última, a establecer con urgencia un marco regulador que garantice tanto condiciones laborales dignas para las plantillas como una atención adecuada y segura para el alumnado".

El sindicato ha solicitado "interlocución directa" con la Conselleria porque "la regulación de las ratios para el personal de cocina en los centros escolares no es una competencia de las empresas prestadoras del servicio, ya que corresponde a la administración establecerlas, modificarlas y garantizarlas en el sistema", argumenta.

Esta "falta de regulación" está generando, según el sindicato, "una situación de inseguridad laboral y organizativa que no puede ser corregida desde la gestión empresarial".

"La ausencia de ratios ha permitido incrementar las cargas de trabajo sin control (hasta 40 menores por profesional), una situación insostenible que se ha agravado con el endurecimiento de los protocolos de higiene, la incorporación de tareas administrativas y el aumento de menús específicos por alergias, intolerancias o motivos culturales", añaden.

Sin embargo, agregan, pese al incremento de responsabilidades, "no se han reforzado las plantillas ni ampliado jornadas, mientras que la reducción de comensales sí se traduce en recortes por parte de las empresas adjudicatarias", una realidad que "está provocando una creciente sobrecarga laboral y situaciones de estrés entre el personal".

Para CCOO, la situación "evidencia una falta de planificación estructural en un servicio esencial dentro del sistema educativo, donde se está trasladando al personal una carga de trabajo cada vez mayor sin los recursos necesarios para garantizar un servicio de calidad ni unas condiciones laborales dignas".

CCOO indica que las ratios de monitores y monitoras "permanecen sin revisar desde 2016, un desfase que resulta especialmente preocupante en contextos de inclusión educativa, donde el alumnado con necesidades especiales computa dentro de ratios generales pese a requerir una atención más individualizada". Se trata de unas condiciones que "comprometen la calidad del servicio y la atención al alumnado, dificultando una respuesta adecuada tanto al grupo como a quienes necesitan apoyos específicos".

Por todo ello, el sindicato entregará a la Conselleria las firmas recogidas desde el inicio de la campaña y trasladará formalmente estas demandas, sin descartar la adopción de nuevas medidas de presión si no se producen avances.