La cooperativa de las VPP de Alicante dice que la promoción es privada y que Generalitat revisa los datos de compradores

ALICANTE, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fraorgi, entidad gestora de la cooperativa de viviendas de protección pública (VPP) del Residencial Les Naus, construido en Playa de San Juan, en la ciudad de Alicante, ha señalado que se trata de "promociones privadas" y que "sus viviendas son adjudicadas directamente por la propia cooperativa entre sus socios". También ha aseverado que la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana, "para emitir el contrato visado, entre otras comprobaciones, revisa de forma totalmente objetiva los datos económicos del adquiriente, que le son facilitados directamente por Hacienda".

Así lo ha manifestado, en un comunicado, después de que María Pérez-Hickman haya dimitido como directora general de Contratación Pública y Gestión de Fondos en el Ayuntamiento de Alicante, horas después de que 'Información' haya publicado que la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, además de dos hijos y un sobrino de Pérez-Hickman y un arquitecto municipal están entre los adjudicatarios de esos inmuebles.

La entidad gestora ha afirmado que "se trata de una promoción de VPP privada en régimen de cooperativa" y que "la parcela en la que se han promovido las viviendas fue adquirida por la cooperativa en un concurso público al que se presentó, junto con cuatro licitadores más".

Igualmente, asegura que, "ante las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento de Alicante durante el proceso de licitación, en contra de los derechos de esta cooperativa", esta acudió a los tribunales y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) dictó una sentencia "por la que anuló la decisión" del consistorio "y le obligó a continuar el procedimiento hasta su adjudicación" a esa cooperativa. "Por tanto, la adjudicación de la parcela a esta cooperativa es consecuencia de una sentencia judicial", añade.

También subraya que, "una vez adjudicada la parcela", se edifican las viviendas "en régimen de cooperativa, lo que implica que son los socios los que pagan la obra, asumiendo el riesgo de cualquier posible sobrecoste".

En este punto, indica que la adjudicación "no la realiza ni el Ayuntamiento de Alicante ni ninguna administración pública", porque, según recalca, "se trata de una promoción de VPP privada". "Las viviendas fueron adjudicadas por la cooperativa entre sus socios", asevera, y agrega que ello se hizo "conforme al artículo 44" del Decreto 180/2024, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el régimen jurídico de las VPP de la Comunitat Valenciana.

"Las viviendas se adquieren mediante contratos de adjudicación de vivienda y no de compraventa, por tratarse de una cooperativa en la que, insistimos, los socios asumen el pago y el riesgo de la obra", indica.

La gestora también señala que "el cumplimiento de los requisitos para los adquirientes de VPP se certifica mediante el visado del contrato por parte de" la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana, que, "para emitir el contrato visado, entre otras comprobaciones, revisa de forma totalmente objetiva los datos económicos del adquiriente, que le son facilitados directamente por Hacienda".

"SE CONSTITUYÓ EN 2018"

Del mismo modo, indica que la cooperativa "se constituyó en 2018 para presentarse a la enajenación pública de la parcela" y que dicha cooperativa "se completó rápidamente, sin necesidad de publicidad, fundamentalmente con la lista de espera de la promoción que la gestora estaba desarrollando en ese momento en el PAU 5 (Playa de San Juan), igualmente en formato de cooperativa".

Además, relata que "en octubre de 2018 se publicó en distintos medios de comunicación los cinco licitadores que se habían presentado al concurso, aumentando en ese momento la demanda de la cooperativa", y que, "tras suspenderse el concurso, la cooperativa devolvió las reservas a todos los interesados con el compromiso de respetarles el orden de ingreso en caso de prosperar la adjudicación".

Posteriormente, ha continuado, "a finales de 2021 la cooperativa retoma la promoción, ya que en julio del mismo año obtiene una sentencia favorable del TSJ referente a la enajenación de la parcela".

Así, ha afirmado, "se actualiza el proyecto y se contacta con las personas inscritas inicialmente, de las cuales más de la mitad continúan y el resto se completa en ese momento, quedando la promoción completa en cuanto a interesados y abriéndose lista de espera".

SOLAR COMPRADO EN 2022

Según la entidad, el solar donde se han construido esas viviendas "fue comprado por la cooperativa el 29 de marzo de 2022" y que "por la fecha de adquisición" de ese terreno "a la promoción le afectan tres reglamentos de vivienda protegida distintos: el vigente en el momento de la adquisición, el Decreto 68/2023 y el Decreto 180/2024", "por lo que la cooperativa inicia el visado de contratos una vez aprobado el último". "Finalmente la promoción se entrega a los socios en verano de 2025", ha detallado.

"La gestora ha entregado en los últimos años casi 500 viviendas en la Playa de San Juan, todas ellas desarrolladas en formato de cooperativa. Este formato ha permitido a los socios adquirir su vivienda a precio de coste, muy por debajo del precio de mercado, siendo fundamentalmente familias jóvenes las que se han beneficiado de ello", ha sentenciado.