Cor de la Generalitat - GVA

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cor de la Generalitat ofrecerá cuatro conciertos de música sacra como preludio a la Semana Santa, con dos programas diferentes, 'Requiem' en Xàtiva y València; y 'O Crux', en las localidades valencianas de Picanya y Chiva.

Los conciertos de 'Requiem', que cuentan con la participación del grupo valenciano La Dispersione, especializado en repertorio de los siglos XVII y XVIII con criterios e instrumentos históricos y dirigido por Joan Baptista Boïls, tendrán lugar el viernes, 27 de marzo, en la iglesia de Sant Pere de Xàtiva; y el martes, 31 de marzo, en el Centre del Carme de València. La formación estará dirigida en estos recitales por su director artístico, Jordi Blanch, detalla la Conselleria de Cultura en un comunicado.

El programa 'Requiem' incluye diferentes composiciones de J.B. Comes y J.B. Cabanilles que complementan la pieza central, el 'Requiem' de Jean Gilles, una obra maestra del barroco francés escrita para solistas, coro y orquesta, conocida por su calidez y carácter expresivo.

Por otra parte, los conciertos de 'O Crux' llevarán otra muestra de la música sacra para coro el viernes, 27 de marzo, a la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat de Picanya; y el martes, 31 de marzo; a la iglesia de San Juan Bautista de Chiva, en este caso con dirección de Mario Torres Mas.

'O Crux' es un programa compuesto por obras del siglo XIX, XX y contemporáneas, que serán precedidas por la interpretación de la composición anónima 'O Crux', del siglo XVI e integrada en el manuscrito nº 9 del archivo del Real Colegio Seminario del Corpus Christi de València.

El Cor de la Generalitat depende de la dirección adjunta de Música y Cultura Popular del Institut Valencià de Cultura y cuenta con la dirección del maestro Jordi Blanch Tordera.

Fue creado en 1987 con el nombre de Cor de València y dirigido hasta 2024 por Francesc Perales, su director emérito. Es el corazón titular del Palau de les Arts de València, al tiempo que desarrolla una constante actividad en los principales auditorios españoles.

Ha interpretado las grandes obras del repertorio sinfónico coral y los principales títulos del género lírico, y frecuenta el repertorio a capella, con especial atención a los compositores valencianos.