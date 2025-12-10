'Coreografías afectivas' y 'Softcore', laboratorios seleccionados para Espai LaGranja

Julia Irango - DANI REQUENI

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Espai LaGranja, espacio de recursos y mediación para la danza y las artes del movimiento adscrito al Institut Valencià de Cultura (IVC), presenta los proyectos de investigación escénica que se desarrollarán a lo largo de los meses de febrero y marzo en sus instalaciones de Burjassot (Valencia).

El proceso de selección, realizado mediante convocatoria pública, ha evaluado un total de 72 propuestas. Los laboratorios seleccionados, que evidencian la apuesta del centro por la innovación metodológica en el movimiento, son: 'Coreografías afectivas' de Julia Irango y 'Softcore' de Bernat Maciá.

La elección ha sido determinada por una comisión evaluadora, compuesta por especialistas del sector: Isabela Alfaro (representante de AVED), Julia Zac (representante de APDCV) y Tatiana Clavel (directora de La Mutant), detalla el centro cultural en un comunicado.

Esta actividad se enmarca en el programa de acompañamiento artístico del centro. Dicho programa de laboratorios constituye una acción prioritaria para Espai LaGranja, estableciendo una interrelación estructural y funcional con las demás líneas programáticas y estrategias de mediación del centro.

"Los laboratorios de Espai LaGranja están concebidos como un espacio seguro para la gestación y el riesgo, donde el foco principal es el valor intrínseco de la investigación y la práctica artística", señala el coordinador de Espai LaGranja, Guillermo Arazo.

"Buscamos firmemente reivindicar la centralidad del proceso de creación. Donde la meta no es la pieza final o un resultado predefinido, sino el camino: la experimentación, el diálogo y el desarrollo metodológico que enriquecen al artista. Queremos proteger esta fase esencial, entendiendo la investigación como la verdadera base de la actividad cultural", añade.

El centro de creación del Institut Valencià de Cultura actúa en varias líneas de trabajo para incidir en el tejido creativo y profesional desde diferentes contextos, la investigación, la creación, la formación y la mediación.

El laboratorio 'Coreografías afectivas' de Julia Irango se constituye como un proyecto de investigación teórico-práctico centrado en la conceptualización y aplicación del término 'Afecto' y su vínculo con el movimiento, al que denomina 'Coreografía Afectiva'.

POLISEMIA DEL AFECTO

El proyecto aborda la polisemia del afecto --presente en la filosofía queer, Deleuze o Platón-- mediante un estudio riguroso que busca una definición coherente con la práctica artística. La investigación se materializará en un espacio de práctica dedicado a interrogar, a través del cuerpo, la naturaleza y operatividad de lo afectivo en la coreografía, apoyándose en marcos teóricos de autores clave como Spinoza, Suely Rolnik y Deleuze.

El laboratorio 'Softcore' de Bernat Maciá se fundamenta en la premisa de revertir las lógicas coercitivas en la práctica corporal, estableciendo el placer como el principio rector del movimiento. La investigación se centra en el concepto de bienestar, entendido como un conjunto de prácticas personales -desde acciones básicas como el descanso y la alimentación hasta otras menos convencionales- que inciden en el estado físico y emocional.

El proyecto busca observar cómo estos estados afectan la disponibilidad corporal y la manifestación del movimiento. Además, aborda la vertiente kinésica, planteando la pregunta de cómo generar un material escénico atractivo sin comprometer el cuerpo del intérprete. Metodológicamente, se propone la generación y cuantificación de datos basados en parámetros definidos que analicen la relación entre el placer y la fisicalidad, con el fin de extraer conclusiones y consolidar el corpus conceptual del proyecto.