Corresponsales extranjeros visitan Alicante por ser Capital Española de la Gastronomía de 2025

ALICANTE, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de corresponsales de medios de comunicación extranjeros ha visitado Alicante con motivo de que la ciudad sea Capital Española de la Gastronomía este 2025. El objetivo es "conocer la cultura gastronómica local y las claves del turismo y poder trasladarlo después en sus artículos y vídeos para las ediciones digitales".

El grupo ha sido recibido en el Salón Azul del Ayuntamiento por las concejalas de Turismo y Comercio y Hostelería, Ana Poquet y Lidia López, respectivamente, quienes les han explicado "la trascendencia de ostentar el título gastronómico, así como las principales características de la ciudad", al tiempo que han contestado a sus preguntas.

Los corresponsales extranjeros representan a medios acreditados en Madrid y son Patricia Alvarado (Grupo Heraldo, México), Junwei Feng ('El Globo', China), Hernán Dobry ('El Observador', Uruguay), Muriel Feiner ('Guidepost Around the World', Estados Unidos), Armelle Pape Van Dyck ('Petit Journal', Francia), Monica Uriel (agencia ANSA, Italia), Francisco Fortuño (Cadena RASA, México y Estados Unidos), Quiaonan Liu Zhao ('Xishang', China) y Enrique Sancho ('Touristica Internacional', Canadá, Francia y Líbano). El presidente de Capital Española de la Gastronomía, Mariano Palacín, ha acompañado al grupo.

Según ha indicado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado, "todos ellos se han mostrado muy interesados por el patrimonio y la cultura alicantinas y por la historia del edificio consistorial". Asimismo, en el viaje organizado han podido degustar platos típicos de la cocina local como distintos tipos de arroces, salazones y cocas y han recorrido el Mercado Central. Además, han visitado la isla de Tabarca para probar el caldero.

Igualmente, los corresponsales extranjeros han preguntado sobre el tipo de turismo que visita la ciudad y la oferta turística general y segmentada. Durante dos días la decena de periodistas que ha visitado la ciudad ha podido conocer "de primera mano" los "secretos" de la gastronomía alicantina.

Este hecho, según el consistorio, refleja "uno de los principales objetivos de la Capital Española de la Gastronomía", la divulgación, para que después puedan trasladar a sus lectores "los atractivos de visitar Alicante y la excelencia de su cocina y producto".