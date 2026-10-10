Cortada la V-21 entre Alboraia y València tras caer unos cables de alta tensión sobre la vía

Imagen de la V-21 a primera hora de este sábado. - DGT

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La V-21 se encuentra totalmente cortada entre Alboraia y València tras caer unos cables de alta tensión sobre el asfalto de la vía, según ha informado Emergencias Comunitat Valenciana en redes sociales.

La caída de los cables se ha producido tras declararse un incendio de vegetación en Alboraia que ha quemado los citados cables, que posteriormente han caído sobre las V-21.

Por todo ello, se ha cortado la carretera en los dos sentidos desde el kilómetro 14 al 18, por lo que se ha habilitado un desvío alternativo por la A-7 y la CV-35, según la Dirección General de Tráfico (DGT).