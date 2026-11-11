Cortes en los accesos a València por la huelga general

Archivo - Imagen de archivo de la V-21 - DGT - Archivo

VALÈNCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Diferentes piquetes informativos han cortado esta mañana los accesos a València por la V-21 y la Ronda Nord por la huelga general, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Gestión de Tráfico (CGT).

Los cortes han tenido lugar sobre las 7.30 horas en la V-21, en la entrada a València desde Alboraia, y en la Ronda Nord, tanto en la entrada como en la salida de la ciudad.

La Policía se ha trasladado hasta las dos vías y, casi unos 45 minutos más tarde, ha podido despejarlas y reabrir las carreteras. Se han generado retenciones como consecuencia de los cortes.