La Costa Blanca acoge un 'fam trip' de agentes argentinos para mostrar el "potencial" turístico de Alicante

Archivo - Imagen de archivo de turistas en Alicante - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Costa Blanca ha organizado un viaje de familiarización ('fam trip'), a instancias de la Oficina Española de Turismo (OET) de Buenos Aires y Turisme Comunitat Valenciana, que han colaborado en la propuesta, "ante el interés y potencial de la provincia de Alicante para Argentina, como mercado emergente".

El objetivo de este 'fam trip' es acercar a los agentes de viaje desplazados a España la oferta turística de los municipios alicantinos, ampliar su conocimiento sobre el destino y favorecer su posterior comercialización entre los viajeros argentinos, según ha informado, en un comunicado, la Diputación de Alicante.

La acción, que cuenta también con la colaboración de Carnival Tours, reúne desde este lunes y hasta el próximo viernes 20 de noviembre a representantes de ocho agencias de viajes del mercado argentino: Anyway, Antártida, Alas a tu Destino, Carnival Tours, Ramen Travel, Rainbow, Nordel y Galvense Viajes y Turismo, además de un representante de la OET de Buenos Aires.

El programa propuesto para las visitas permite a los participantes conocer "de primera mano" los recursos y productos que ofrece la Costa Blanca, así como descubrir una propuesta turística "que va mucho más allá del tradicional producto de sol y playa, con especial atención a la gastronomía, la cultura, el patrimonio, la naturaleza y las experiencias vinculadas al territorio".

En esta propuesta han colaborado Visit Benidorm y los municipios de Alicante, Elche, Benidorm, Callosa d'en Sarrià, Guadalest, Altea, La Vila Joiosa, Calp, Benissa y la Mancomunitat Vall de Pop, con la organización de las visitas.

Para este martes, el Patronato de Turismo Costa Blanca ha organizado un encuentro profesional para que representantes de las asociaciones turísticas de la provincia puedan acercar su oferta ta los agentes de viaje.

La finalidad de esta reunión es "propiciar un espacio de intercambio entre los participantes y el sector turístico empresarial de la provincia, dar a conocer las posibilidades de comercialización de la Costa Blanca en el mercado argentino y explorar posibles vías de colaboración y generación de negocio a futuro".

MERCADO ARGENTINO

Según la Diputación, "Argentina constituye uno de los mercados emisores de mayor interés estratégico para el turismo español en Latinoamérica". De acuerdo con datos de Turespaña citados por la institución provincial, "durante 2025 cerca de 820.000 turistas argentinos viajaron a España, lo que representa un incremento del 22,9 por ciento respecto al ejercicio anterior y un máximo histórico".

Además, ha continuado, "el mercado argentino destaca por su potencial de crecimiento y por su capacidad de generar un impacto económico significativo". En 2024, ha apostillado, "los turistas argentinos representaron el 0,71% del total de llegadas internacionales a España, pero concentraron el 1,44% del gasto turístico, una proporción que evidencia su interés desde el punto de vista de la rentabilidad".

La Comunitat Valenciana "también está ganando atractivo" para este mercado. En 2024 concentró el 6,5% de los turistas argentinos que visitaron España, situándose entre las comunidades autónomas que están incrementando su cuota de recepción de viajeros procedentes de este país, ha subrayado la Diputación.

En este contexto, el Patronato Costa Blanca considera "fundamental" reforzar las actuaciones promocionales "en mercados de largo radio" como Argentina, "que ofrecen oportunidades para diversificar la demanda, captar nuevos perfiles de visitantes y avanzar hacia una mayor internacionalización del destino".