La Costa Blanca acude a la World Travel Market para "incrementar la llegada de visitantes" a Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha participado este martes en la jornada inaugural de la feria World Travel Market de Londres, donde el Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca ha agendado una serie de encuentros con operadores del sector para "concretar acuerdos que permitan incrementar la llegada de visitantes a la provincia, afianzar la conectividad aérea, impulsar el turismo de golf y atraer importantes citas y eventos relacionados con la industria".

Al respecto de este último objetivo, Pérez ha anunciado que la ciudad de Benidorm acogerá en 2027 el Social Networking Event de la Asociación Europea de Turismo (ETOA), un encuentro que por primera vez recala en la provincia "para abordar el estado del sector y establecer contactos a nivel local", ha informado la institución provincial en un comunicado.

Tras un 2026 en el que "se han batido récord de llegadas" de turistas a la Costa Blanca, el organismo autónomo trabaja por "reforzar su posicionamiento internacional de cara al próximo año", ha apuntado.

Las reuniones que mantendrán durante los próximos días Pérez, acompañado por la vicepresidenta de la Diputación, Ana Serna; el director de Patronato Costa Blanca, José Mancebo; y representantes del sector, tienen como objetivo "fidelizar mercados asentados", como el británico o el procedente de Europa del Este, "pero también centrar la estrategia de acción en otros emergentes".

Según el presidente, la Costa Blanca afronta la World Travel Market "con el objetivo de reforzar su posición en la distribución turística internacional y traducir la fortaleza del destino en oportunidades de negocio para el sector".

Por ello, ha comentado que la estrategia combina "la consolidación del turismo vacacional" y de sus "principales mercados" con "la apertura de nuevas vías de comercialización, el desarrollo de productos que favorezcan la actividad durante todo el año y la preparación de alianzas y encuentros profesionales para 2027".

A su juicio, los encuentros mantenidos en esta primera sesión de la feria "permiten confirmar la tendencia favorable en este final de año 2026 y anticipa el principio de un buen año 2027, pese a las turbulencias que ocasiona el incremento del coste de la energía y los combustibles y su afección para la movilidad aérea y turística".

En este sentido, Pérez ha agregado que el británico es el principal mercado emisor de turistas a la Costa Blanca y, por lo tanto, "hay que cuidarlo mucho". "Así lo hemos hecho durante las reuniones de trabajo", ha apostillado.

MUNICIPIOS

Bajo el paraguas de Turisme de la Generalitat Valenciana, además del Patronato de Turismo Costa Blanca, participan en esta feria los municipios de Benidorm, Alicante, Elche, Calp, Altea, El Campello y Teulada.

"Londres es especialmente relevante por su capacidad para reunir a quienes toman decisiones sobre contratación, programación aérea y comercialización de viajes. Desarrollaremos una agenda profesional propia, así como reuniones compartidas para propiciar que esa coordinación nos permita abordar conjuntamente la promoción del destino, la conectividad y las relaciones con los operadores", ha remarcado Pérez.

Durante la jornada inaugural se ha guardado un minuto de silencio en el mostrador de Turespaña por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), con la presencia de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha explicado la Diputación.

Entre los encuentros previstos para las próximas jornadas destacan los que habrá con Jet2, Loveholidays, On The Beach, Thomas Cook y World2Meet, socios vinculados al negocio vacacional. Paralelamente, las reuniones con DER Touristik de República Checa y Wizz Air incorporan el trabajo sobre oportunidades en Europa central y oriental.

La agenda incluye también contactos con el operador francés Karavel, plataformas como eDreams Odigeo, Booking.com y lastminute.com, y una reunión para abordar la promoción en el mercado chino, ha apuntado la Diputación.

ENCUENTROS

Uno de los principales encuentros de trabajo en la World Travel Market de Londres se ha celebrado con ETOA en su estand en la feria. El propósito de esta reunión, en la que han participado Pérez y Mancebo, así como el responsable de ETOA en España, Jorge Traver, y el director general, Tim Fairhurst, ha sido "avanzar en los detalles del encuentro profesional que acogerá la Costa Blanca, concretamente la ciudad de Benidorm, el próximo año".

El Social Networking Event se complementará con la visita a otros enclaves y municipios alicantinos, contará con una sesión centrada en la sostenibilidad de los grupos turísticos, otra de contenido y una tercera de 'networking' con el sector alojativo de la Costa Blanca.

Pérez ha apostillado que durante la feria están "trabajando" con ETOA "para desarrollar futuras iniciativas profesionales, poniendo en contacto, como plataforma de negocio vinculada al turismo, a todos los actores de esta industria".

"Son líneas que permiten complementar nuestra fortaleza de turismo de sol y playa, ampliar los motivos de visita y seguir construyendo relaciones comerciales con un recorrido que va más allá de la feria", ha matizado.

Finalmente, ha manifestado que la asistencia del Patronato Provincial de Turismo a la World Travel Market de Londres "combina el mantenimiento de los socios vacacionales, la exploración de oportunidades en otros mercados y la preparación de encuentros profesionales para 2027", al tiempo que ha incidido en que el golf "concentra parte del enfoque estratégico promocional, dentro del trabajo compartido con Turisme Comunitat Valenciana y la asociación sectorial".