La Costa Blanca lleva a Orlando su "potencial como destino idiomático y universitario"

Participación en Nafsa - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca participa esta semana en la feria Nafsa, que se celebra en el Orange County Convention Center de la ciudad de Orlando (Florida), en Estados Unidos. Allí ha llevado su "potencial como destino idiomático y universitario" para estudiantes internacionales.

En esta edición, el ente turístico de la Diputación de Alicante cuenta con una mesa de trabajo compartida con la Universidad de Alicante (UA) dentro del Pabellón España, que organiza la entidad pública empresarial ICEX España Exportación e Inversiones.

La representación institucional de la Costa Blanca está encabezada por el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, y la directora del Centro Superior de Idiomas de la UA, Raquel Olmo, detalla el ente provincial en un comunicado.

La participación conjunta en este tipo de acciones supera ya la década de "colaboración continuada", lo que ha permitido "consolidar una estrategia común de posicionamiento internacional de la provincia de Alicante como destino académico, idiomático y experiencial", ha puntualizado Mancebo.

REUNIONES

Durante la feria, según la Diputación, la Costa Blanca ha mantenido unas 40 reuniones institucionales y comerciales con organismos educativos, consorcios académicos, agencias especializadas, plataformas globales de movilidad educativa de una quincena de países y agentes especializados del mercado estadounidense dedicados a la organización de programas de estudio en el extranjero y viajes lingüísticos internacionales.

El director del Patronato Provincial de Turismo ha trasladado que este certamen se presenta como "un escaparate idóneo para dar a conocer la oferta de las universidades y escuelas de español de la Costa Blanca y sus diferentes programas para estudiantes americanos, desde cursos intensivos de corta duración hasta planes académicos más extensos que incluyen alojamiento y actividades culturales".

"Nuestra presencia en esta feria nos permite explorar nuevos vínculos estratégicos con universidades y mercados emergentes, ampliando el alcalde internacional del destino y favoreciendo futuras oportunidades de captación de estudiantes internacionales y desarrollo de programas académicos internacionales", ha remarcado.

Mancebo ha asegurado que la Costa Blanca "siempre ha sido un foco de atracción para los estudiantes internacionales, pero, en los últimos años, un número importante de alumnos estadounidenses ha elegido escuelas y universidades alicantinas para aprender o mejorar su español".

Según ha sostenido, esto se debe, entre otros factores, "a la calidad educativa de nuestros centros, al entorno multicultural que ofrecemos y a la gran diversidad turística y patrimonial de nuestro destino".

AGENDA DE TRABAJO

La Diputación ha indicado que los encuentros profesionales desarrollados en el contexto de este certamen incluyen reuniones con instituciones de mercados "consolidados" para la Costa Blanca como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Japón, así como con "mercados emergentes y de alto potencial estratégico" como India o Turquía, "donde se están detectando importantes oportunidades de crecimiento vinculadas a programas internacionales, movilidad universitaria y enseñanza del español".

Entre las reuniones "más relevantes", están las llevadas a cabo con entidades norteamericanas como la University of California Education Abroad Program (Uceap) y USAC Consortium, "dos de los principales programas de movilidad académica de Estados Unidos con los que se continuará trabajando en el seguimiento y consolidación de las líneas de colaboración desarrolladas en los últimos años".

Asimismo, la delegación alicantina ha mantenido encuentros con instituciones estadounidenses "de referencia" como University of Florida, Northeastern Illinois University, UC Santa Barbara, San Diego State University Global Campus, University of Connecticut o Thomas Jefferson University, entre otras, "reforzando la visibilidad" de la Costa Blanca y de la UA "en uno de los mercados prioritarios para el turismo idiomático y académico internacional".

En el ámbito europeo, la agenda contempla reuniones con universidades y operadores académicos de Reino Unido, Alemania, Portugal e Italia. Entre ellas, University of Surrey, Edinburgh Napier University, Liverpool John Moores University o University of Minho, además de agencias y plataformas internacionales especializadas en programas Study Abroad y captación de estudiantes como FindAUniversity, StudyTravel Network, Keystone, Blueberry o World of Students.

Según la Diputación, "especial relevancia adquieren este año los encuentros previstos con instituciones de India y Turquía, dos mercados con creciente interés en programas internacionales y movilidad académica".

En el caso de India, se han programado reuniones con universidades y entidades como Rajalakshmi Engineering College, Chandigarh University, Anurag University o Zista EdVentures, centradas "en captación de estudiantes, colaboración institucional y desarrollo de programas internacionales".

Respecto a Turquía, la agenda incluye encuentros con Istanbul Medipol University, OSTIM Technical University de Ankara, Marmara University, Istanbul Aydin University, Ankara Yildirim Beyazit University o Lokman Hekim University, "reforzando una línea de trabajo especialmente relevante ante la próxima apertura de conexión aérea directa entre Alicante y Turquía prevista a partir del mes de junio".

FERIA NAFSA 2026

La Diputación ha resaltado que la participación en Nafsa 2026 "se estructura sobre tres grandes objetivos estratégicos". En primer lugar, "consolidar y dar continuidad a las alianzas internacionales ya existentes, especialmente en el ámbito norteamericano, mediante reuniones de seguimiento con socios académicos y consorcios internacionales" con los que la Costa Blanca y la UA "ya colaboran activamente".

En segundo término, "abrir nuevas oportunidades de colaboración con agencias, universidades y operadores académicos con los que hasta ahora no se había trabajado directamente, fortaleciendo así el posicionamiento conjunto" de la UA y del destino Costa Blanca "en el ámbito internacional de la movilidad educativa y el turismo idiomático".

Finalmente, está "explorar nuevos vínculos estratégicos con universidades y mercados emergentes, ampliando el alcance internacional del destino y favoreciendo futuras oportunidades de captación de estudiantes internacionales y desarrollo de programas académicos internacionales".

MERCADO NORTEAMERICANO

Durante el primer semestre de 2026, según la Diputación, el Patronato "ha intensificado su actividad promocional en el mercado norteamericano, desarrollando una estrategia orientada tanto al canal profesional como a medios especializados y segmentos de alto valor añadido".

La actividad promocional comenzó en enero con la participación en la Toronto Golf & Travel Show, "una de las principales ferias de golf y turismo de Canadá, segmento estratégico para la Costa Blanca", ha agregado.

En febrero, el destino organizó 'Costa Blanca Showcase Travel USA & Canada', una acción desarrollada en la provincia de Alicante con agentes y operadores miembros de Ustoa, "permitiendo mostrar directamente la oferta turística del destino al mercado norteamericano".

En abril, la Costa Blanca estuvo presente en Seatrade Cruise Global en Miami, "principal feria internacional del sector cruceros, mientras que en mayo participó en las Jornadas Directas de Turespaña para Norteamérica celebradas en Montreal".

Asimismo, durante el mes de junio "se desarrollará un 'press trip' con medios estadounidenses especializados con el propósito de seguir incrementando la visibilidad y notoriedad del destino en el mercado norteamericano".