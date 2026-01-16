La Costa Blanca promociona el turismo "activo, de naturaleza y bienestar" en el mercado nórdico

Representación del Patronato Costa Blanca en la feria Matka Nordic Travel Fair, que se celebra en Helsinki (Finlandia) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Costa Blanca participa estos días en la feria Matka Nordic Travel Fair, que se celebra en Helsinki (Finlandia) hasta el domingo 18 de enero. La entidad de la Diputación de Alicante ha acudido al evento con una estrategia promocional centrada en "potenciar el turismo activo, de naturaleza y de bienestar y salud".

Este certamen, que alcanza su 38 edición, constituye "el evento de viajes más grande del norte de Europa con una asistencia media de público que ronda los 56.000 visitantes". Este año acudirán más de 70 países y habrá una oferta "más amplia", según ha destacado la institución provincial en un comunicado.

En director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, ha indicado que la tendencia del mercado finlandés es "realizar viajes más experienciales y sostenibles con programas hechos a medida para disfrutar del turismo activo y deportivo y de vacaciones focalizadas en la salud y el bienestar".

En este sentido, el responsable del organismo autónomo de la Diputación de Alicante ha indicado que, en esta preferencia, "hay un auge importante del ciclismo y del golf, así como de viajes culturales, sin olvidar que, mayoritariamente, las escapadas urbanas y los municipios con playas siguen siendo la principal prioridad".

"El Patronato Costa Blanca, consciente de todos los recursos que tiene nuestro destino para cubrir las expectativas de un mercado tan interesante para nosotros, participa este año con tres mostradores dentro del estand de Turespaña, con una presencia destacada del producto del golf", ha detallado Mancebo, quien ha asegurado que Finlandia "constituye un mercado interesante por su estabilidad económica y porque es uno de los países que más viaja de Europa por habitante".

REUNIONES

Representantes de la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana, así como miembros de la Asociación Provincial de Hoteles (APHA), los ayuntamientos de Calp y Altea y algunos hoteles de la provincia asistien a la feria, junto al Patronato Provincial de Turismo.

Según ha concretado el director del ente turístico, durante los días de certamen tendrán "la oportunidad de llevar a cabo reuniones profesionales con distintos turoperadores, así como presentaciones de destino y sorteos de estancias en la Costa Blanca".

La conectividad aérea de la Costa Blanca con Finlandia, de acuerdo con Mancebo, "goza de buena salud, así como con el resto de países nórdicos". "Actualmente, el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández cuenta con 201 vuelos semanales a Helsinki, que ofrecen más de 37.800 asientos", ha concluido.