La Costa Blanca promociona el turismo MICE en la feria The Meeting Show de Londres

Feria The Meeting Show en Londres - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Costa Blanca participa en la feria "de referencia internacional" para el turismo de negocios, congresos e incentivos (MICE) The Meeting Show, en Londres, con el fin de mantener "reuniones directas" con los compradores y proveedores "más influyentes" del sector y cerrar "acuerdos comerciales".

Esta acción, enmarcada en el Plan Operativo #NPCB2026, se realiza dentro del espacio institucional de Turespaña y en coordinación con Turisme Comunitat Valenciana, según ha indicado la Diputación de Alicante en un comunicado.

El director del Patronato, José Mancebo, ha señalado que la provincia acude a esta cita respaldada por "una conectividad aérea excelente" y ha apuntado que para la presente temporada de verano (abril-octubre de 2026), el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández tiene previstos 2,4 millones de asientos procedentes del mercado británico, lo que supone un incremento del 8,6 por ciento respecto al año anterior.

Los viajeros se desplazan principalmente desde Londres (26,2%), Manchester (14%) y Bristol (8%), con conexiones garantizadas por seis aerolíneas: Ryanair, easyJet, Jet2, TUI Airways, British Airways y Vueling.

En este contexto, Mancebo ha subrayado que, pese a las fluctuaciones de los últimos años, el Reino Unido se mantiene como "el principal emisor de visitantes" para Alicante.

Finalmente, ha resaltado que la delegación de la Costa Blanca pone en valor con su asistencia a esta feria "los argumentos competitivos de la provincia para el turismo de negocios", con una planta hotelera de "alto nivel", una climatología "privilegiada" y un "sólido" ecosistema de empresas de servicios auxiliares.