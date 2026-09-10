La creación de empresas sube un 14,9% en julio en la Comunitat

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VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en la Comunitat Valenciana subió un 14,9% en julio en tasa interanual con un total 1.549 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 139, un 3,7% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de julio en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de julio, la creación de empresas en la Comunitat Valenciana sale de las cifras negativas que registró el mes anterior.

Para la constitución de las 1.549 empresas creadas el pasado mes de julio se suscribieron algo más de 61,11 millones de euros, lo que supone un 13,62% más que en el mismo mes de hace un año (61,07 millones de capital desembolsado).

De las 139 empresas que echaron el cierre el pasado mes de julio en la Comunitat Valenciana, 99 lo hicieron voluntariamente; 16 por fusión con otras sociedades y las otras 24 restantes por otras causas.

Aragón (+21,47%) Murcia (+15,81%) y Comunitat (+14,91%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Cantabria, La Rioja y Extremadura con retrocesos de un 24,36%, 23,64% y un 13,39%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Cantabria (+66,67%), Murcia (+33,33%) y Cataluña (+30,71%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que La Rioja, Navarra y Canarias las que menos, con retrocesos de un 46,15%, 25% y un 19,32%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 15,4% en Comunitat Valenciana en julio, hasta las 247 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 101,49 millones de euros, cifra un 22,6% inferior a la de julio del año anterior.

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Gráficos de sociedades mercantiles

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