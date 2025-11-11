La creación de empresas sube un 31,4% en septiembre en la Comunitat

Archivo - Sede del Colegio de Registradores de la Propiedad De La Comunitat - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en la Comunitat subió un 31,4% en septiembre en tasa interanual con un total 1.325 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 141, un 23,7% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de septiembre en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de septiembre, la creación de empresas en la Comunitat Valenciana encadena dos meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 1.325 empresas creadas el pasado mes de septiembre se suscribieron algo más de 115,06 millones de euros, lo que supone un 170,18% más que en el mismo mes de hace un año (115,02 millones de capital desembolsado).

De las 141 empresas que echaron el cierre el pasado mes de septiembre en la Comunitat Valenciana, 97 lo hicieron voluntariamente; 13 por fusión con otras sociedades y las otras 31 restantes por otras causas.

La Rioja (+56,67%) Asturias (+48,81%) y Castilla y León (+32,11%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Navarra, Cantabria y Baleares con retrocesos de un 19,51%, 12,5% y un 9,94%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Canarias (+44,44%), Castilla-La Mancha (+35,48%) y Cataluña (+25,27%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Asturias y Aragón las que menos, con retrocesos de un 44,44%, 26,09% y un 19,51%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 21,1% en la Comunitat Valenciana en septiembre, hasta las 195 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 66,47 millones de euros, cifra un 32% inferior a la de septiembre del año anterior.

