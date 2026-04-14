Crean una cartografía digital con la memoria literaria de la Guerra Civil y del franquismo

Grupo de investigación - UV

VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo de investigación Memory Novels Lab. Laboratorio de Literatura de la Memoria, impulsado por el Departamento de Filología Española de la Universitat de València (UV) y dedicado al estudio de las representaciones literarias de la Guerra Civil española, el franquismo y sus memorias culturales, ha creado la base de datos MNLAB, una infraestructura digital concebida para cartografiar y analizar la producción literaria vinculada con la memoria de la Guerra y la posterior dictadura.

Hasta el momento, el proyecto ha trabajado principalmente con la franja temporal 1990-2025, periodo que coincide con la consolidación editorial, académica y crítica de la narrativa memorialística en España.

El laboratorio está dirigido por José Martínez Rubio y Luz C. Souto y reúne investigadores de varias universidades desde una perspectiva interdisciplinaria que combina estudios literarios, estudios de memoria y metodologías de humanidades digitales.

En esta primera fase se han fichado con datos bibliográficos básicos, hasta el momento, cerca de 2.500 novelas, de las cuales aproximadamente 500 cuentan con un análisis completo basado en un sistema de metadatos literarios que permite estudiar aspectos como la cronología, los espacios narrativos, las temáticas, los personajes, los marcos históricos o las relaciones intertextuales.

Además, más de un centenar de novelas incorporan video-reseñas académicas, elaboradas en el marco de proyectos de innovación docente, que buscan facilitar la transferencia del conocimiento y la integración de la investigación en las aulas universitarias.

La arquitectura de la base de datos y sus posibilidades para el análisis de la literatura memorialística han sido desarrolladas en Del archivo al algoritmo: la base de datos MNLAB y la memoria literaria de la Guerra Civil española (Souto, 2025) y actualmente se encuentran en preparación, tanto por parte de los directores como por parte del equipo, varios estudios aplicados.

El proyecto adopta una perspectiva iberística e internacional. Aunque el núcleo del corpus está constituido por obras publicadas en España, la base de datos también incorpora narrativas producidas en otros países que abordan la memoria de la Guerra Civil y el franquismo desde contextos transnacionales.

El corpus incluye obras escritas en castellano, catalán, gallego y euskera, así como en inglés, francés, alemán, italiano y portugués, entre otras lenguas, hecho que permite estudiar la circulación internacional de estas narrativas y su recepción en diferentes espacios culturales. Para el análisis de este corpus multilingüe, el proyecto cuenta además con coordinadores por lengua: Jesús Peris Llorca (catalán), Diego Rivadulla (gallego), María José Olaziregi y Pío Pérez (euskera), Rita Rodríguez Varela (francés) y Anthony Nuckols (inglés).

Las próximas fases del proyecto tienen como objetivo ampliar la base de datos mediante la incorporación sistemática de las obras publicadas entre 1936 y 1989, con el fin de construir un corpus que permita analizar la evolución de la literatura sobre la Guerra Civil y el franquismo a lo largo de todo el periodo contemporáneo. De este modo, Memory Novels Lab aspira a consolidarse como una infraestructura digital de referencia para el estudio de la memoria cultural en la literatura contemporánea.

El laboratorio cuenta con la participación de investigadores de los departamentos de Filología Española, Filología Inglesa y Alemania y Filología Francesa e italiana de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universitat de València, así como con la colaboración de especialistas de varias universidades europeas y latinoamericanas.

Además de las publicaciones individuales resultado de las investigaciones de sus integrantes, el equipo desarrolla acciones colectivas de investigación, transferencia y difusión científica. Entre ellas destaca la próxima edición Memoria familiar del franquismo. Herencias y filiaciones en la literatura española, prevista para noviembre de 2026. Además, el equipo impulsa la revista académica Diablotexto Digital, publicación científica de acceso abierto dedicada a los estudios literarios contemporáneos.

La revista, editada en la Universitat de València, presta especial atención a las relaciones entre literatura y estudios culturales, y se ha consolidado como un espacio de difusión internacional para investigaciones sobre literatura española e hispanoamericana.