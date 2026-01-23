La cría de rinoceronte Kairu inicia su aventura en el recinto multiespecie de la sabana de Bioparc Valencia

Kairu, inicia su aventura en el recinto multiespecie de la sabana - BIOPARC

Con dos meses y medio de vida, la cría Kairu, que fue el primer nacimiento de rinoceronte blanco en Bioparc Valencia, continúa con éxito su desarrollo tanto físico como de integración con el grupo de rinocerontes. Ahora, afronta una fase especialmente relevante del protocolo con la unión progresiva con su madre.

Kairu ha empezado a tener acceso a la instalación multiespecie que recrea la sabana, lo que para él supone un gran desafío. Todas las mañanas, hasta aproximadamente las 13 horas, Kairu puede verse con su madre Kwanza en un recinto especialmente adaptado para minimizar cualquier riesgo y favorecer su desarrollo, ha explicado el parque en un comunicado.

De esta forma, está mostrando su carácter curioso, activo y especialmente aventurero, recorriendo cada rincón con decisión y alternando momentos de descanso con carreras propias de su edad, ha destacado el Bioparc.

Paralelamente prosiguen los avances en el proceso de integración con el resto del grupo, comenzando las presentaciones con Nombula, la mayor de las hembras y de temperamento más tranquilo. Los primeros contactos se realizaron en la zona interior y, tras verificar su buena relación, se han mantenido en este recinto exterior.

La respuesta de Kairu ha sido excelente, no solo muestra un marcado interés, sino que se aproxima con confianza y se han confirmado conductas de juego, ha explicado el recinto. La madre permanece atenta y protectora, pero de forma progresiva le permite mayor independencia para explorar el entorno, favoreciendo así su autonomía. Este hábitat es significativamente atractivo para el pequeño, que ha arrancado también a familiarizarse con otras especies del entorno, como pelícanos o marabús.

Por ahora, estas sesiones se están llevando a cabo antes de la apertura Bioparc, con la vigilancia constante y no invasiva del equipo profesional, preparado para intervenir con rapidez si fuera necesario. Cada ciclo se aborda siempre con la indispensable precaución, siguiendo pautas específicas para evaluar cada paso y garantizar el máximo bienestar tanto de la cría y su madre como del resto de congéneres.

La sucesiva etapa será la junta con la hembra Amy, de forma gradual y observación directa y, posteriormente, se continuará con el macho Martin.

"ESPERANZA FRENTE A LA EXTINCIÓN"

Bioparc Valencia ha resaltado que albergar estos animales bajo cuidado humano con el resultado de este nacimiento representa "esperanza para evitar la extinción del rinoceronte blanco (Ceratotherium simum simum), cuya principal amenaza sigue siendo la caza furtiva ligada al tráfico ilegal de su cuerno".

Incluido en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), esta entidad insta a considerar como una única población global las que permanecen in situ y las ex situ, estas últimas controladas en los Programas internacionales de preservación (EEP) en los que participa Bioparc Valencia.

El objetivo de estas actuaciones de los parques de animales es conseguir una población 'de reserva' viable que asegure la supervivencia de la especie e incluso pudiera ser vital para reintroducirse en caso de un desastre en sus lugares de origen, ha explicado Bioparc.