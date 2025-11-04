Cristina Boscá, presentadora de LOS40 Music Awards 2025: "El mundo entero estará pendiente de València"

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

"Una ventana al mundo". Así define la locutora y presentadora Cristina Boscá la gala de LOS40 Music Awards 2025, que se celebrará el próximo viernes, 7 de noviembre, en el Roig Arena de València, con reclamos tan atractivos como la presentación por primera vez en directo de 'LUX', el cuarto disco de Rosalía, o la presencia de Ed Sheeran. "El mundo entero estará pendiente de València", afirma.

La vigésima edición de esta cita musical llega por primera vez a la capital del Turia para celebrar "una gran fiesta" con un cartel "de lujo" en el que también brillan nombres como los de Aitana, Feid, Nicky Jam, Dani Martín, Emilia, Morat, Dani Fernández, Rels B, Pablo Alborán, Mora, Beéle, Alleh & Yorghaki, Myles Smith, Nil Moliner, De La Rose o Kapo.

La velada estará conducida por Dani Moreno 'El Gallo' y la valenciana Cristina Boscá, presentadores del programa 'Anda Ya' y de la gala. También se contará con el valenciano Óscar Martinez, una de las principales caras de LOS40 y que ejercerá como dj.

Para Cristina Boscá será una noche "muy especial y emocionante". "Estamos muy ilusionados, va a ser súperespecial y tenemos el mejor cartel que ha habido hasta ahora y, además, en mi tierra", ha recalcado la presentadora en declaraciones a Europa Press.

La locutora incide en que en el plano personal será una experiencia "muy bonita", ya que estará rodeada de su familia. "Pero es que además en Valencia me siento como con mi familia; mis paisanos son mi familia", asevera.

Igualmente, la gala en Valencia tiene una connotación sentimental en el entorno del primer anversario de la tragedia vivida hace un año, cuando la dana del 29 de octubre de 2024 arrasó gran parte de la provincia de Valencia y costó la vida a 229 personas.

Hace un año, LOS40 Music Awards Santander, que se desarrollaron el 8 de noviembre de 2024 en Barcelona, pocos días después de la catástrofe, llamaron a la solidaridad con las personas afectadas y habilitaron, entre otras iniciativas, una fila cero para donaciones.

UN AÑO DESDE LA DANA: "NOS NOS OLVIDAMOS"

"Tenemos claro que lo que queremos es aportar ilusión y ganas de vivir, que es lo que traslada la música. Siempre hemos colaborado on los afectados por la dana como empresa y personalmente. El año pasado fue súperduro y difícil y hasta que le encontramos un sentido a subirnos al ecenario se plantearon muchas opciones, pero, finalmente, pensamos: '¿qué es lo que sabemos hacer?, ¿cómo podemos ayudar? Por eso, adquirimos el compromido de venir a Valencia", ha rememorado Cristina Boscá, que ha subrayado: "Nos nos olvidamos".

Mañana, los presentadores estarán ya en València para la preparación del evento en el "impresionante" recinto multiusos del Roig Arena, un espacio que permite que ahora muchos artistas vayan a pasar por la capital valenciana.

La gala, que reflejará el "eclecticismo" del panorama musical actual --del dance al reggaeton, pasando por el pop o el urbano-- contiene "muchas sorpresas", incluso para los presentadores, dice divertida Boscá.

Por otra parte, en el marco de la celebración de LOS40 Music Awards Santander 2025 en València, el 6 de noviembre se ha programado en el campus de Berklee la 2ª edición de LOS40 TALKS X BIME, una serie de mesas redondas sobre la industria musical.

CHARLAS CON DANI FERNÁNDEZ Y CHIARA OLIVER

El evento, que tendrá lugar a partir de las 16:00 horas, contará con los cantantes Dani Fernández y Chiara Oliver y representantes de PRISA Media, BIME, Live Nation, YouTube, Billboard FNAC, Roig Arena o Berklee, entre otras compañías.

Tras los discursos inaugurales de Vicent Argudo, director de Música de PRISA Media; Isabel Villanueva, directora de BIME, y Simone Pilon, directora ejecutiva de Berklee Valencia, LOS40 TALKS X BIME arrancará con una charla moderada por Cristina Boscá. Bajo el nombre 'Construir al artista: storytelling y comunidad en 2025', la mesa redonda contará con Nacho Córdoba, Head Promoter de Live Nation España; Víctor Sendra, director general del Roig Arena; José Sánchez Montero, Communications & Retail Media Manager de FNAC España, y Franchesca Guim, periodista de Billboard.

Por su parte, Toni Sánchez, director de LOS40, y el cantante Dani Fernández conversarán sobre el papel clave que juega la radio dentro de la industria musical en la ponencia 'La radio como motor de la industria: cultura audiencias y desarrollo musical', que estará conducida por Dani Moreno El Gallo, copresentador de 'Anda Ya' (LOS40).

A continuación, Óscar Martínez, locutor de LOS40, moderará una mesa redonda en la que participarán diferentes personalidades de la industria que reflexionarán sobre el impacto del videoclip como herramienta creativa y estratégica en la carrera de los artistas, y cómo YouTube se ha convertido en el gran escaparate global donde las canciones cobran vida a través de la imagen.

La segunda edición de LOS40 TALKS x BIME finalizará con una charla entre Tony Aguilar, conductor de 'Del 40 al 1' (LOS40) y la cantante Chiara Oliver, nominada en LOS40 Music Awards Santander 2025 en la categoría de Mejor Artista Revelación.