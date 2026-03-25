El Cristo Yacente de Paiporta dañado por la dana regresa restaurado como símbolo de "recuperación emocional" - GVA

VALÈNCIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La imagen del Cristo Yacente de la Iglesia de San Jorge Mártir de Paiporta (Valencia), que resultó muy dañada en la dana de octubre de 2024, regresa a la parroquia tras un proceso de restauración con el que el Institut Valencià de Conservació, Restauración i Investigació (IVCR+i) contribuye a la "recuperación emocional" de la población.

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, se ha desplazado hasta el templo este miércoles y allí ha explicado que, aunque el IVCR+i había restaurado previamente tres imágenes procedentes de Picanya, "esta es la primera obra del municipio de Paiporta que regresa completamente restaurada". En este sentido, ha puesto el foco en "la importancia simbólica y patrimonial de la restauración dentro del conjunto de intervenciones realizadas" tras la barrancada.

Estos trabajos de recuperación se enmarcan en la segunda fase de la intervención sobre el patrimonio escultórico afectado por la dana de 2024 desarrollados por el IVCR+i.

El Cristo Yacente, que retorna coincidiendo con la Semana Santa, es una obra "profundamente arraigada en la identidad de Paiporta". "Su vuelta marca un paso fundamental dentro del proceso de retorno de las imágenes de Paiporta y Picanya afectadas por la dana y reafirma el compromiso de la Generalitat con la protección del patrimonio cultural valenciano", ha declarado Ortí.

La jefa de sección del Departamento de Pintura y Escultura del instituto de conservación, Fanny Sarrió Martín, ha detallado el estado en el que se encontraba la pieza en el momento de su recepción en el IVCR+i, el 25 de julio de 2025.

La obra, ha comentado, presentaba un estado que reflejaba claramente los efectos del desastre natural: completamente cubierta por una densa capa de lodo y suciedad, con grandes acumulaciones en pliegues y cavidades.

La estructura de madera, sin embargo, apenas evidenciaba daños, salvo una pequeña pérdida volumétrica en una falange de la mano derecha. También se detectaron pequeñas pérdidas puntuales de película pictórica y un área de descohesión del estrato pictórico en el muslo derecho.

La intervención comenzó con una exhaustiva documentación fotográfica y estudios fisicoquímicos para conocer los materiales constitutivos de la escultura. Además, se realizó un escaneado 3D antes y después de la restauración.

El proceso de limpieza fue el más complejo, llevado a cabo en dos fases: una primera limpieza mecánica para eliminar los depósitos más densos y adheridos, y una segunda limpieza fisicoquímica para retirar la suciedad restante sin afectar a la policromía. Se consolidó el estrato pictórico en las zonas de descohesión y se reintegró volumétricamente la pequeña pérdida en la falange de la mano derecha del Cristo.

REINTEGRACIÓN CROMÁTICA

Posteriormente, se estucaron las pérdidas de película pictórica y se realizó la reintegración cromática de dichas perdidas en dos fases de intervención: una primera de entonado con colores al agua y una segunda de retoque con colores al barniz. Finalmente, se aplicó un barnizado puntual con una resina sintética estable de bajo peso molecular.

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha hecho notar que "todo el mundo habla de la reconstrucción", pero ha abogado también por "hablar de lo que es la recuperación".

"En este caso --ha continuado-- estamos recuperando obras de arte, pero también estamos haciendo una recuperación emocional. Por tanto, la reconstrucción ha de ser reconstrucción y recuperación".

En la misma línea se ha pronunciado el párroco, Jordi Cerdá, quienha llamado la atención sobre las experiencias personales que también resultaron dañadas por la catástrofe.

"Aquí el agua entró hasta unos dos metros y medio de altura y todo se dañó de manera casi irrecuperable a no ser por el trabajo de lo técnicos, que lo han hecho con mucho esmero. Es necesario que hagamos esta recuperación para todo el pueblo, para vivir con normalidad. No se trata de olvidar, porque lo que uno vive no se olvida nunca, pero sí de pasar página y poder volver a la normalidad cuanto antes", ha aseverado.