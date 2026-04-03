Los cristos de El Cabanyal llegan a la playa para recordar a los fallecidos en el mar

Llegada de los Cristos a la playa para la oración por las víctimas del mar, en la playa de Las Arenas- Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los cristos del barrio de El Cabanyal de València han llegado a primera hora de este viernes a la orilla de la playa para recordar a todas las personas fallecidas en el mar, así como a los marineros muertos durante su trabajo.

Se trata de un momento simbólico en la arena de la playa, como marca la tradición de este acto con el que arranca el Viernes Santo de la Semana Santa Marinera.

En este homenaje y oración a los fallecidos en el mar se encuentran los cristos del Salvador y del Amparo, tras lo que ambas imágenes procesionan juntas. Además, el personaje bíblico representando a la Madre Dolorosa deposita unas flores sobre las olas.

Es el preludio de un día cargado de emociones que se inicia con los Vía Crucis y termina con la procesión del Santo Entierro, en la que participan todos los colectivos con sus tronos-anda bellamente engalanados.

Durante el recorrido del primero de los actos de la Semana Santa Marinera de este viernes, el concejal de Movilidad y Policía Local de València, Jesús Carbonell, ha portado el Cristo del Salvador.