CSIF reclama al Consell que "garantice la continuidad de toda la gestión" en Servicios Sociales al pasar a Justicia

Archivo - La consellera de Justicia, Nuria Martínez, en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama al Consell que la transferencia de delegaciones de Servicios Sociales, Familia e Infancia a Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación "no afecte al correcto funcionamiento de prestaciones, organismos y tramitaciones".

En un comunicado, el sindicato muestra su "preocupación ante el retraso de meses que, en cambios anteriores de consellerias, se ha producido y avisa del perjuicio a usuarios".

CSIF insta al ejecutivo autonómico a garantizar que la marcha de la titular de Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia y la decisión de no sustituirla, sino de transferir sus competencias a la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, "no afecte a la prestación pública".

Advierte en este punto del "riesgo" de que ese problema pueda ocurrir, por lo que avanza que pedirá una reunión con la Subsecretaría de la conselleria que asume estas funciones para recibir explicaciones sobre las transferencias y, principalmente, respecto a la correcta continuidad en el funcionamiento de trámites, programas o prestaciones.

La central sindical insiste en la necesidad de evitar una parálisis general y recuerda que Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia abarca áreas muy sensibles y fundamentales en la atención y prestación a la ciudadanía.

Por ese motivo hace hincapié en que el cambio de titularidad "no implique retrasos en pagos, variaciones de sistemas informáticos o dilación en la ejecución de programas o tramitaciones de todo tipo ya en marcha".

CSIF lamenta "antecedentes de transferencia de delegaciones que han comportado bloqueos o retrasos de cuatro o cinco meses hasta que se ha podido normalizar la situación".

La central sindical pide, finalmente, que "no sea el caso y que prime la garantía de desarrollo de todas las prestaciones y la continuidad en la ejecución de programas por encima de cambios políticos".