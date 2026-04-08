CSIF reclama a Educación un borrador de su propuesta de mejoras antes de iniciar la negociación sobre retribuciones

Archivo - Imagen de recurso de un aula vacía. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) pide a la Conselleria de Educación un borrador de propuestas antes de iniciar la negociación y recuerda su planteamiento de base, que consiste en un incremento mensual de 300 euros y pagas extra completas.

El sindicato explica que no ha recibido documentación de la administración educativa más allá del anuncio de la convocatoria de Mesa Sectorial el día 16 y la intención de negociar en ella la mejora salarial.

Al respecto, CSIF incide en que su reivindicación pasa por una subida salarial mensual, en complemento autonómico, mínima de 300 euros mensuales para todos los docentes. Esta propuesta concreta va en la línea de la petición del sindicato de equiparar los salarios de los profesionales valencianos con los que perciben sus homólogos de otras comunidades autónomas, ya que en la actualidad se encuentran a la cola de España.

La central sindical considera igualmente fundamental la negociación del abono de las pagas extra completas para todos los docentes y el establecimiento de los denominados días moscosos o de libre disposición para este colectivo, ya que carece de ellos.

Del mismo modo, propone incremento retributivo de sexenios, ya que, como recuerda el sindicato, a diferencia de otras autonomías en la Comunitat Valenciana el colectivo docente no percibe carrera profesional.

"FALTA DE RESPUESTA"

CSIF trasladó, por registro de entrada, sus propuestas en febrero. No obstante, lamenta "la falta de respuesta por parte de Conselleria y el hecho de que la Administración se haya limitado, ante la insistencia y protestas sindicales, a establecer un calendario de reuniones de Mesa Sectorial para afrontar la negociación, con bloques temáticos".

El primero de estos bloques, tal como anunció la propia Conselleria, contempla mejoras retributivas, aunque sin anticipar más detalles. La central sindical quiere, antes de esa cita que tendrá lugar la próxima semana, que Educación remita un borrador con su propuesta a los sindicatos con representación para que estos puedan analizarlo con tiempo y detenimiento con anterioridad a esa reunión de Mesa Sectorial.

CSIF, que ha sido la única fuerza sindical que ha realizado un planteamiento concreto de mejora salarial que sirve como punto de partida, considera que Educación debe de responder con la misma concreción para empezar a negociar.

Finalmente, el sindicato insta a la Conselleria a "realizar una apuesta firme y decidida por la educación pública valenciana".