Cuatro cortos valencianos compiten en los Premios Fugaz con 'Pordentro' como "principal nombre propio"

Fotograma de 'Pordentro' - REMITIDA PREMIOS FUGAZ

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El talento valenciano tendrá presencia en la 10ª edición de los Premios Fugaz, que reconocen al cortometraje español, con 'Pordentro' como "principal nombre propio". Esta obra, codirigida por el ilicitano Álvaro G. Company junto a Mario Hernández y rodada en Alicante, competirá en la categoría de Mejor Corto.

La presencia de la Comunitat Valenciana se extiende además a otras categorías del palmarés. Así, 'M.A.T. (Molt alta tensió)', de Joan Alamar, nacido y residente en València y rodada en Castelló, compite en Efectos Visuales, mientras que 'Videoclub 2021', de Guillermo Polo, cineasta valenciano y rodada en Puçol y Valencia, opta a Dirección de Arte. A ellos se suma 'Pobre Marciano', de Álex Rey, nacido en Alicante y residente en San Vicente del Raspeig, nominado a Mejor Cortometraje de Animación.

'Pordentro' aborda una realidad poco representada en el audiovisual, como es la identidad de género en la tercera edad. El cortometraje sigue a Elías, un hombre que, tras décadas de silencio, decide cumplir una promesa y mostrarse al mundo como la mujer que siempre supo que era. Protagonizada por Ramón Barea y Lorena López, la obra plantea un duelo emocional entre padre e hija marcado por los miedos, los prejuicios y el peso de una vida vivida a medias, desde una puesta en escena íntima que combina drama social e identidad personal.

'Montecarlo 67' parte como el cortometraje más nominado de esta edición, con 13 candidaturas, por delante de 'Cara de cona' y 'Ser un hombre', que alcanzan 10 nominaciones cada uno. Entre los títulos con mayor presencia en la lista final figuran también 'Chicken Jazz', con 7 candidaturas; 'In Memoriam', con 6; y 'Una vocal', con 4, detalla la organización en un comunicado.

La gala de entrega de premios tendrá lugar el próximo 22 de junio en la emblemática Sala 25 de los cines Kinépolis Ciudad de la Imagen, en Madrid, con un aforo de mil personas.

Este año se han presentado a los galardones más de 600 cortometrajes, valorados por una comisión de más de 1.800 profesionales del sector. Además, como gran novedad de esta edición, se amplían a 10 los títulos nominados en la categoría de Mejor Cortometraje, con el objetivo de reforzar la representatividad del premio y reflejar con mayor amplitud la calidad de los trabajos seleccionados.

Nacidos en 2017 de la mano de CortoEspaña, los Premios Fugaz se plantearon desde el primer día como un reconocimiento profesional al cortometraje, decidido por la propia industria a través de la Comisión CortoEspaña. En ese recorrido, el certamen ha ido ampliando su alcance y su ambición, con un salto muy visible ya en sus primeros pasos, cuando pasó de 9 categorías en la primera edición a 18 en la segunda y ha seguido creciendo hasta el actual marco de 21.

La gala también ha acompañado esa consolidación con una progresión lógica de espacios. La primera edición se celebró en 2017 en la Cineteca de Madrid y la segunda tuvo lugar en 2018 en el Palacio de la Prensa. Desde 2019, la sede principal se asienta en Kinépolis Ciudad de la Imagen, un salto de escala que encaja con la dimensión que han ido adquiriendo los premios dentro del sector.