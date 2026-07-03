Cuatro detenidos acusados de atracar gasolineras de Biar, Villena y Yecla

Imagen de uno de los atracos - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarrollado una investigación conjunta que ha culminado con la detención de cuatro hombres, de entre 28 y 38 años, como presuntos autores de tres robos con violencia e intimidación, uno de ellos en grado de tentativa, en gasolineras de las localidades de Biar y de Villena, en Alicante, y de Yecla, en Murcia.

El pasado 13 de abril, agentes del instituto armado detuvieron a un varón en Villena cuando huía tras supuestamente haber cometido, apenas una hora antes, dos robos con violencia e intimidación de similares características en dos estaciones de servicio del municipio villenense y de Biar. Durante el arresto, al sospechoso se le intervinieron un arma de fuego corta simulada y 225 euros que al parecer sustrajo en el atraco de Villena, ha explicado el instituto armado en un comunicado.

Por su parte, agentes de la Policía Nacional, el mismo 13 de abril, iniciaron una investigación tras la denuncia presentada por un intento de atraco en una estación de servicio situada en Yecla, donde uno de los autores accedió al establecimiento exhibiendo un arma de fuego simulada e intimidando al trabajador. La rápida intervención de la víctima logró impedir el acceso al local al asaltante, por lo que el robo fue frustrado.

A partir de ese momento, una vez establecida una "inequívoca relación" de los tres hechos, los investigadores de la Guardia Civil y de la Policía Nacional iniciaron una investigación conjunta que permitió identificar a los restantes autores de los atracos ocurridos en las estaciones de servicio de Biar, de Villena y de Yecla.

"AMPLIO HISTORIAL DELICTIVO"

Identificados los otros presuntos autores, se estableció un dispositivo coordinado por ambos cuerpos en el que, "debido a la peligrosidad" de los acusados y a su "amplio historial delictivo", se extremaron las medidas de seguridad.

Así, estas otras tres personas fueron detenidas de manera simultánea en la localidad de Caudete (Albacete), y los investigadores también localizaron el vehículo presuntamente utilizado en los robos.

Los cuatro detenidos, a los que se les imputan dos delitos de robo con violencia e intimidación con arma de fuego y otro más en grado de tentativa, fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villena correspondiente, que decretó el ingreso en prisión para el primero de ellos, al que se le intervino el arma, y la libertad con la imposición de medidas cautelares para los otros tres.