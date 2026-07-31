Cuatro detenidos acusados de robar en viviendas de Alicante y Murcia con el método del hilo

Imagen del operativo que ha desarrollado la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres de entre 26 y 50 años como presuntas integrantes de una organización criminal que supuestamente se dedicaba a robar en el interior de viviendas de municipios de Alicante y Murcia mediante el conocido como método del hilo, que consiste en marcar los domicilios en los que se pretende cometer el delito y en comprobar que no haya nadie dentro antes de hacerlo.

Se les imputan robos con fuerza en inmueble habitado presuntamente cometidos en las localidades alicantinas de Ibi, Xixona y Monóvar y en la población murciana de Yecla, ha detallado el instituto armado en un comunicado.

En el marco de esta operación, se han practicado cuatro registros en la capital alicantina y los agentes han podido recuperar dinero, joyas, lingotes de oro, complementos y ropa de marcas, botellas de alcohol prémium y teléfonos móviles de alta gama.

También se han incautado de gran cantidad de herramientas especializadas para la apertura de las puertas mediante los métodos de 'impresioning' o 'bumping', cinco vehículos a motor, cuatro turismos y una motocicleta. Se trata de herramientas especializadas "que permiten forzar las cerraduras sin dejar apenas rastro". Los agentes han hallado igualmente dispositivos inhibidores de frecuencia y de detección de señales, e incluso una pistola simulada.

'MODUS OPERANDI'

La operación se inició cuando la Guardia Civil detectó en el mes de abril varias viviendas de diferentes localidades de las provincias de Alicante y Murcia que habían sido marcadas con un hilo de pegamento en la puerta.

Fruto de las investigaciones, los agentes localizaron un presunto grupo criminal que al parecer actuaba en dichas provincias. Según las pesquisas, los acusados marcaban masivamente las puertas de las viviendas de un mismo bloque de pisos, dejando un hilo de pegamento unido desde el marco hasta la puerta que les permitía controlar si la abrían o no luego.

Así, si el hilo de pegamento permanecía intacto durante más de un día, una señal de que, probablemente, los moradores no estaban en el domicilio, el grupo presuntamente forzaba el bombín, preferiblemente empleando métodos de apertura poco invasivos.

Supuestamente lo hacían para que el vecindario no se percatara de que habían entrado a robar y, además, algunos de los propietarios no se daban cuenta de que les habían sustraído hasta que echaban en falta los efectos de valor.

La banda presuntamente usaba para abrir las puertas métodos de 'impresioning' o 'bumping', mediante el uso de herramientas especializadas que permiten hacerlo sin dejar apenas rastro. Si la cerradura se resistía, "no dudaban en usar métodos más invasivos como patas de cabra o radiales", ha explicado el cuerpo de seguridad, que ha apuntado que "normalmente elegían viviendas habitadas en cuyo interior hubiera bienes de alto valor".

IBI, XIXONA, MONÓVAR Y YECLA

Fruto de las investigaciones, los agentes localizaron al supuesto grupo criminal y a sus miembros y fueron detenidos los cuatro hombres. Se les imputan robos con fuerza en vivienda habitada presuntamente cometidos en las localidades de Ibi, Xixona y Monóvar (Alicante) y en Yecla (Murcia). También un delito de conspiración para la comisión de delitos y otro de pertenencia a grupo criminal.

Según la Guardia Civil, los supuestos integrantes de la presunta banda criminal cambiaban frecuentemente los vehículos empleados para cometer los delitos, lo que dificultó la labor policial.

El Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Alicante y las Áreas de Investigación de los Puestos Principales de la Guardia Civil de Ibi y San Juan han desarrollado la operación y han contado con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Alicante y Torrevieja.

Los arrestados han sido puestos a disposición de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ibi, que ha decretado el ingreso en prisión de todos ellos.