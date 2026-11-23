Imagen del operativo desarrollado conjuntamente por la Guardia Civil y la Policía Nacional - GUARDIA CIVIL / POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Guardia Civil, en una operación conjunta, han detenido a cuatro hombres de entre 22 y 48 años --tres de ellos en Crevillent y otro en Alicante-- al desmantelar un supuesto grupo criminal acusado de robar con violencia usando armas de fuego y elementos propios de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

La investigación se inició tras el asalto a un camión de transporte por parte de varias personas que se desplazaban en dos vehículos. Los presuntos autores emplearon chalecos y luces estroboscópicas de apariencia policial para hacerse pasar por agentes y confundir a la víctima, a la que al parecer intimidaron hasta conseguir hacerse con el vehículo.

Tras las primeras gestiones, los policías lograron localizar uno de los vehículos presuntamente utilizados en el asalto y comprobaron que había sido sustraído con anterioridad. A partir de ese momento, establecieron diferentes dispositivos de vigilancia que permitieron identificar a varias personas que estarían relacionadas con los hechos y localizar un domicilio en el que residían algunos de los investigados.

Las pesquisas también permitieron descubrir un lugar apartado del núcleo urbano que el posible grupo criminal supuestamente utilizaba como escondite para guardar los vehículos y los efectos empleados en sus actividades delictivas, según han informado la Policía Nacional y la Guardia Civil en un comunicado conjunto.

'MODUS OPERANDI'

Los presuntos integrantes del grupo criminal empleaban vehículos robados para cometer los asaltos y posteriormente los ocultaban a cierta distancia de sus domicilios, con el propósito de evitar que pudieran ser relacionados con sus autores.

Además, supuestamente utilizaban dispositivos tecnológicos, como inhibidores de frecuencia, para dificultar su detección, así como disfraces de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, armas simuladas y otros elementos destinados a reforzar la apariencia policial durante los asaltos. Para almacenar y ocultar los instrumentos utilizados en los robos, disponían de un zulo situado en una zona alejada de entorno urbano.

DETENCIONES

Una vez reunidos los indicios necesarios para esclarecer los hechos, los investigadores solicitaron a la autoridad judicial un mandamiento de entrada y registro en la vivienda investigada. Durante el operativo fueron detenidas cuatro personas acusadas de robo con violencia o intimidación, sustracción de vehículos a motor y pertenencia a grupo criminal.

Los agentes se incautaron de uno de los vehículos sustraídos, diversos equipos de transmisiones, inhibidores de frecuencia y 1.200 euros en efectivo. Asimismo, localizaron el escondite supuestamente usado por el grupo, donde intervinieron tres armas de fuego --una de ellas simulada--, un cargador de arma larga y diversas prendas de uniformidad policial.

La investigación de los cuerpos de seguridad también permitió determinar que el camión que al parecer fue sustraído durante el asalto había sido abandonado por los supuestos autores en la vía pública después de quedarse sin combustible.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche, que ha decretado el ingreso en prisión para tres de ellos.