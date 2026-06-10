Cuatro detenidos por emplear a trabajadores en situación irregular en una barbería de València y en campos de Algemesí

Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional a cuatro personas, dos mujeres y dos hombres de entre 23 y 53 años, como presuntas autoras de un delito contra los derechos de los trabajadores tras emplear a ciudadanos extranjeros, la mayoría en situación irregular, en una barbería de València y en campos agrícolas de Algemesí sin contrato de trabajo ni alta en la Seguridad Social.

La investigación dio comienzo a raíz de una denuncia presentada en la comisaría de Abastos por una posible víctima de un delito contra los derechos de los trabajadores, asumiendo las pesquisas la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia. Tras analizar la documentación aportada, se llevó a cabo un control en la barbería junto a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y se comprobó que el trabajador se encontraba en situación regular pero carecía de contrato de trabajo, percibiendo un salario inferior al reconocido en el convenio.

Por ello, se procedió a la detención de la propietaria y el encargado del establecimiento, como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores.

En una segunda intervención, se arrestó a los capataces de un campo agrícola de Algemesí. La investigación se inició por parte de la Comisaría Local de Policía Nacional de Alzira-Algemesí, tras ser informados por la Policía Local de Algemesí sobre una actuación en un campo agrícola. En el lugar se había localizado a una cuadrilla integrada por diez trabajadores que se encontraban recolectando naranjas y se comprobó que estaban en situación irregular.

Durante las primeras gestiones de investigación llevadas a cabo por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de esta localidad, los agentes verificaron dichas informaciones y confirmaron que los diez trabajadores carecían de autorización administrativa para realizar cualquier actividad laboral y por tanto tampoco poseían contrato de trabajo ni alta en la Seguridad Social.

Asimismo, los investigadores localizaron a los presuntos autores -una pareja- quienes realizaban funciones de encargados o capataces, pudiendo determinar que su modus operandi consistía en la captación de trabajadores extranjeros, todos ellos en situación irregular, para luego transportarlos en vehículos hasta campos de naranjas donde realizaban tareas de recolección, abonándoles un euro por capazo, salario muy inferior al estipulado en el ámbito de los trabajos agrícolas.

Por ello, se detuvo a un hombre y a una mujer como presuntos responsables de un delito contra los derechos de los trabajadores. Los cuatro arrestados, tras la toma de declaración, han sido puestos en libertad no sin antes ser advertidos de comparecer ante la autoridad judicial cuando fueran requeridos para ello.