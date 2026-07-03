Cuatro detenidos por el incendio de los bajos de un edificio de la calle Picayo de València

Archivo - Un Agente de la Policía Nacional - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas por el incendio declarado este jueves en los bajos de un edificio de la calle Picayo de València que obligó a realojar durante la noche a unas 70 personas.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de Jefatura, se trata de cuatro operarios que hacían labores posteriores al desalojo de varios okupas de los inmuebles.

Los trabajadores fueron detenidos por imprudencia grave ya que presuntamente no tomaron las medidas necesarias para hacer correctamente sus tareas en base a cómo estaban los bajos, llenos de plásticos y otros materiales. Las chispas que generaron las radiales pudieron provocar el fuego.

El fuego se declaró sobre las 16 horas del jueves, según la llamada realizada por un testigo al '112', que informó de que se estaba prendiendo fuego una vivienda okupada que había sido desalojada por la mañana.

Finalmente, volvieron a sus viviendas los vecinos del portal 23, mientras que los moradores del número 25 se realojaron en diferentes hoteles de la ciudad a las personas que lo necesitaron. En concreto, se realojó a cerca de 70 personas en tres hoteles, apuntaron desde el Ayuntamiento.