Cuatro detenidos por robar dinero y una tarjeta a una persona tras amenazarla con un cuchillo en casa

ALICANTE 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Orihuela a cuatro personas, tres varones y una mujer, de edades comprendidas entre los 39 y 66 años, por su implicación en un robo con violencia en interior de domicilio, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar en una vivienda de Orihuela a la que dos de los detenidos --uno de los varones y la mujer-- irrumpieron con violencia y, tras amenazar a la víctima con un cuchillo, registraron la casa y sustrajeron, entre otros efectos, una tarjeta bancaria con la que posteriormente los otros dos detenidos intentaron realizar operaciones de disposición de dinero que fueron denegadas.

La investigación partió tras la denuncia de la víctima, en la que daba cuenta de haber sido víctima de un robo con violencia en el interior de su domicilio.

Según su denuncia, un varón y una mujer se personó en su domicilio y, tras abrir la puerta, ambos le empujaron y accedieron con violencia. Seguidamente comenzaron a intimidarle con un cuchillo en el cuello para que les entregara el dinero y las cartillas bancarias.

Tras el robo, los autores se llevaron un teléfono móvil, dinero, una tarjeta y una cartilla bancaria propiedad de la víctima con las que posteriormente se realizaron varios intentos de extracción de dinero en un cajero automático con la tarjeta sustraída.

Como resultado de las primeras gestiones de investigación llevadas a cabo por parte de los agentes se pudo identificar y detener primeramente a la pareja implicada en el robo con violencia perpetrado en el domicilio de la víctima. Al parecer, la mujer presunta autora de los hechos había conocido unos días antes a la víctima y había estado en su domicilio, por lo que sabía que vivía solo y tenía problemas de salud.

Paralelamente, los investigadores continuaron realizando gestiones sobre el uso posterior de la tarjeta sustraída a la víctima. La línea de investigación llevada a cabo permitió la identificación y detención de otros dos varones implicados en los hechos, los cuales, horas más tarde de la comisión del robo, acudieron a un cajero e intentaron realizar un total de siete extracciones de dinero que fueron denegadas.

Finalmente, tras la práctica de las diligencias policiales, tres de los detenidos han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Orihuela.